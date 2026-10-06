“Los vamos a derrotar en el campo de batalla y en las urnas”: De La Espriella a criminales

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en Pereira hablando sobre el Plan Nacional de Desarrollo y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. De La Espriella se refirió a la situación de orden público y a la estrategia de seguridad y envió un mensaje a los criminales, al asegurar que los van a derrotar.

“A los que están armados en el campo de batalla, con las armas de la República y las leyes de la Nación. Y a los que están en el campo político los vamos a derrotar con hechos, con decisiones, con pulcritud, con patriotismo y los vamos a derrotar en las urnas. No hay contemplación ni el campo de guerra ni en el campo electoral, Colombia no puede retroceder nunca más”, dijo De La Espriella.

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El mandatario también confirmó que ya había quedado constituido el Fondo Milagro, donde se articularán los recursos y la estrategia para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

De La Espriella este lunes en Valledupar también se había referido al tema político. “Con el terrorismo no hay contemplaciones ni hay negociaciones. Al narcoterrorismo hay que combatirlo con la fuerza legítima de las leyes y armas de la República. No habrá contemplaciones en el campo de batalla, pero tampoco en el terreno político donde también hay que enfrentarlos”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella al activar la fuerza de tarea conjunta Urano.