Mala práctica de administradores dejaría en veremos a personas que viven en conjuntos

Los ascensores son una herramienta indispensable para miles de personas que viven en conjuntos residenciales en Colombia, especialmente cuando los edificios son considerablemente altos. Sin embargo, detrás de estos crece una alarma por la preocupación relacionada con la seguridad de los residentes y las decisiones de los administradores.

Según afirman expertos, existen copropiedades que estarían contratando servicios de mantenimiento muy económicos, situación que afectaría el funcionamiento de los equipos e incrementaría el riesgo de fallas dentro de edificios residenciales.

Mantenimiento barato de ascensores preocupa a conjuntos residenciales

Entre los problemas que más se reportan se encuentran sensores que fallan, puertas que se abren inesperadamente, movimientos bruscos e interrupciones del servicio. Aunque muchas veces estas situaciones parecen menores, especialistas aseguran que pueden convertirse en un peligro para quienes usan estos equipos diariamente.



De acuerdo con lo revelado por la directora ejecutiva de Estilo Ingeniería, Liney Malaver, la empresa dedicada al mantenimiento y modernización de ascensores señaló que un servicio podría costar entre $500.000 y $1.500.000 mensuales, cifra que, según expertos, resulta insuficiente para garantizar revisiones técnicas completas y repuestos adecuados.

“La reducción excesiva de costos termina comprometiendo los sistemas de seguridad”, aseguró Malaver.

Publicidad

Empresas sin experiencia estarían ingresando a conjuntos residenciales

Otro de los puntos que preocupa al sector es la contratación de compañías con poca experiencia o sin personal certificado para intervenir equipos de transporte vertical.

De acuerdo con especialistas, algunas empresas ofrecen precios bajos sacrificando procesos técnicos, revisiones preventivas y protocolos de seguridad exigidos para este tipo de maquinaria.

Publicidad

Mientras en centros comerciales y edificios corporativos existen controles más estrictos y auditorías frecuentes, en algunos conjuntos residenciales las decisiones terminan determinadas por el presupuesto disponible.

Expertos recomiendan reforzar controles en ascensores

Los especialistas insisten en que las administraciones deben priorizar la seguridad sobre el ahorro económico. Además, recomiendan verificar que las empresas contratadas cuenten con certificaciones, personal especializado y experiencia comprobada.

También aconsejan exigir reportes detallados de mantenimiento, mantener actualizados los registros técnicos y realizar inspecciones preventivas periódicas para detectar fallas antes de que se conviertan en emergencias.

