Marco Rubio no viene a posesión presidencial, pero envía a director de la DEA y fiscal general

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, no asistirá a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, que se celebrará este viernes 7 de agosto en la ciudad de Cali.

Tampoco viajarán el presidente Donald Trump ni el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Christopher Landau.

A pesar de estas ausencias, la Casa Blanca definió una delegación oficial de alto nivel integrada por funcionarios clave en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad hemisférica.

Quiénes integran la delegación de EE. UU. para la posesión



La comitiva estadounidense estará encabezada por el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Todd Blanche, quien viajará acompañado por su esposa Christine Blanche.

Junto al fiscal adjunto acudirá el administrador de la Oficina de Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole.

La delegación la completan altos representantes diplomáticos y del Congreso de Estados Unidos:



Steve Witkoff: Asistente del presidente y enviado especial de la Casa Blanca para misiones de paz.

Hugo Guevara: Encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. en Bogotá.

Bernie Moreno: Senador republicano colomboamericano por el estado de Ohio.

Mario Díaz-Balart: Representante a la Cámara por la Florida.

Sarah Carter Bailey: Directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas.

Cliff Sims: Asesor de seguridad nacional del vicepresidente JD Vance.

Viviana Bobo: Asesora senior de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Chris Jarvis: Jefe de operaciones internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcán y agregado judicial.

El perfil de los delegados enviados por Washington traza la hoja de ruta en las relaciones bilaterales entre el gobierno entrante y la administración estadounidense.

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La presencia conjunta del jefe de la DEA, la directora de política antinarcóticos y el fiscal general adjunto anticipa una agenda prioritaria centrada en el combate al crimen organizado y la persecución del narcotráfico.



Ratificación del nuevo embajador en Washington

De forma paralela a la conformación de la delegación, el Senado de Estados Unidos adelantó la audiencia de confirmación del designado embajador de ese país en Colombia, Nate Morris.

En su intervención ante el Capitolio estadounidense, Morris expuso las prioridades de su gestión diplomática, enfocadas en la influencia de China en la región y el trabajo conjunto con la administración de Abelardo De La Espriella.