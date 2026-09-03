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Blu Radio  / Nación  / Marco Rubio visitará Colombia para reunirse con presidente De La Espriella la próxima semana
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Marco Rubio visitará Colombia para reunirse con presidente De La Espriella la próxima semana

El secretario de Estado de EEUU y el presidente abordarán asuntos de la relación bilateral, entre ellos temas diplomáticos y económicos.

Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.
Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Colombia y sostendrá un encuentro en Barranquilla con el presidente Abelardo De La Espriella, según conoció Blu Radio este jueves, 3 de septiembre.

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Durante su visita, Rubio se reunirá con el mandatario colombiano y con diferentes equipos del Gobierno nacional para abordar asuntos de la relación bilateral, entre ellos temas diplomáticos y económicos.

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De La Espriella ya había hablado con Rubio

La visita se producirá en medio del acercamiento entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos durante las primeras semanas de la administración de De La Espriella.

El secretario de Estado estadounidense ya había sostenido una conversación telefónica con el jefe de Estado el pasado 18 de agosto.

En esa conversación, según informó la Presidencia de Colombia, De La Espriella le solicitó a Rubio la suspensión temporal de los aranceles que afectan a productos colombianos.

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“Tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos", escribió en ese momento De La Espriella.

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Marco Rubio y Donald Trump
Foto: AFP

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El mandatario señaló entonces que existía disposición del Gobierno estadounidense para avanzar en el trámite correspondiente.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Rubio y De la Espriella también hablaron sobre el apoyo de Washington a Colombia después del terremoto del 10 de agosto. Estados Unidos había destinado asistencia humanitaria para atender la emergencia y desplegado equipos de búsqueda y rescate.

“También le ratifiqué nuestra determinación de fortalecer la histórica y trascendental alianza entre Colombia y los Estados Unidos", dijo el Mandatario al considerar que “hoy, más que nunca, Colombia y Estados Unidos deben estar unidos".

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