“Nuestra meta es más que duplicar”: Mineros revela su ambicioso objetivo para 2030

Mineros S.A. tiene como meta duplicar su producción de aquí a 2030 y trabaja en una estrategia para aumentar su operación en Colombia, especialmente en el Bajo Cauca antioqueño. Así lo explicó Daniel Henao, presidente de la compañía, durante una entrevista en Meridiano Blu en el Congreso Nacional de Minería, en Cartagena.

Henao señaló que la empresa atraviesa una etapa de crecimiento que hasta ahora se ha desarrollado principalmente fuera del país, pero que uno de sus objetivos es trasladar parte de esa expansión a Colombia.

“Nuestra meta como organización es más que duplicar nuestra producción de aquí al 2030”, afirmó el presidente de Mineros.

Según explicó, la compañía ya está trabajando en una estrategia de crecimiento e inversión para su operación en el Bajo Cauca antioqueño. Como referencia, mencionó que en Nicaragua este año están aumentando en 40 % su capacidad de procesamiento y consideró que existe la posibilidad de hacer algo similar en Colombia.



“No hay una razón lógica para que no podamos hacer algo similar en nuestro país, en Colombia, en la operación del Bajo Cauca. Y en eso es que estamos trabajando”, sostuvo Henao.

Mineros reporta reservas de más de 1,2 millones de onzas

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El presidente de la compañía también se refirió a los recursos con los que cuenta la operación. Indicó que Mineros tiene más de 1,2 millones de onzas en reservas probadas, además de cerca de 1 millón de onzas en recursos medidos e indicados.

Para Henao, uno de los aspectos que ha limitado el crecimiento de la operación ha sido la falta de acompañamiento para impulsar nuevas inversiones.

“Tenemos la base de recursos, tenemos más de 1.2 millones de onzas en reservas probadas. Adicional a eso, tenemos más o menos 1 millón de onzas en medidas e indicadas”, dijo.

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La apuesta por el proyecto en Tolima

Otro de los temas abordados fue la apuesta de Mineros por el proyecto en Tolima. Henao explicó que la compañía está en una etapa de escucha y busca comprender las preocupaciones de las comunidades antes de avanzar.

“Le falta escuchar. Y ese es el enfoque, ese es el enfoque por ahora, escuchar a las comunidades, hacer acuerdos. Ese es por ahora el plan con el Tolima”, señaló.

El presidente de Mineros agregó que la empresa busca que esta iniciativa tenga un componente ambiental central y que pueda convertirse en un motor de bienestar para las comunidades y el territorio.

Por último, agregó que el trabajo continuará concentrado en escuchar a los diferentes actores y entender mejor el territorio, mientras la compañía avanza en su estrategia de crecimiento para la operación minera en Colombia.

Escuche la entrevista completa acá: