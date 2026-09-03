Presunto responsable de muerte de Gabriela Peña tendría antecedentes por más accidentes ebrio

A finales de agosto se registró un fuerte accidente de tránsito en la vía Bogotá-Girardot, en el que estuvieron involucrados un vehículo de alta gama y un furgón. El hecho dejó una persona muerta, posteriormente identificada como Gabriela Peña Gómez.

De acuerdo con la familia, Gabriela se movilizaba junto a un amigo, identificado como Andrés, con destino al municipio de Melgar, Tolima. Tras el accidente, el hombre habría llamado a la hermana menor de la víctima para informarle lo ocurrido y, según su relato, le dijo que “había matado a Gabriela”.

“A mí me llamó Andrés a decirme que él mismo había matado a mi hermana en un accidente de tránsito, pero que no me podía decir nada más porque la Policía solo le había dado permiso de hacer una llamada”, contó Paula, hermana menor de Gabriela, en conversación con Blu Radio.

La familia aseguró que, inicialmente, el presunto responsable habría señalado que el accidente se produjo porque otro vehículo se atravesó en la vía. Sin embargo, un video registrado por la cámara de otro vehículo mostraría que el automóvil blanco circulaba a alta velocidad y, al tomar una curva, terminó impactando por detrás al furgón.



Según Paula, el conductor también habría reconocido que compró y consumió bebidas alcohólicas antes de conducir. La familia asegura que existen más de cinco testigos que podrían respaldar esta versión.

“Hay más de cinco testigos y él mismo, en la llamada que me hizo, me dijo que había parado a comprar unas cervezas antes de llegar al peaje de Chusacá. Además, en la camioneta había latas de cerveza”, relató la hermana de Gabriela.

#CUNDINAMARCA. Se conoce el video del momento exacto del siniestro vial con fatalidad que se presentó ayer 30 de agosto sobre el mediodía en la vía Bogotá - Girardot, en el sector Alto de Rosas, donde lamentablemente una joven perdió la vida en el lugar. Precaución en las vías. https://t.co/1YbjzMV9yi pic.twitter.com/WfFQblq7FN — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 1, 2026

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Tras el accidente, el conductor habría dado positivo en una prueba de alcoholemia. Sin embargo, posteriormente quedó en libertad, debido a presuntos errores en el procedimiento de captura, según denuncia la familia.

El esposo de Gabriela, Jhonathan Albarracín Cárdenas, también aseguró que este no sería el primer episodio en el que el señalado conductor estaría involucrado en un accidente mientras presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

“No es la primera ocasión con una víctima fatal. No sé si es la tercera o cuarta vez que él tiene pérdida total en sus carros. Ya tenía conductas de estar borracho a toda hora y estrellar los carros. Hace varios años tuvo un accidente con amigos por andar borracho y tenemos pruebas y fotos que revelaremos en el momento”, afirmó el esposo de Gabriela.

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La familia aseguró que presentará las pruebas que tiene en las próximas audiencias, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del accidente y buscar justicia por la muerte de Gabriela.

Entretanto, los familiares aseguraron que desconocen el paradero del presunto responsable. Según su relato, tampoco habría regresado a un establecimiento comercial del que sería propietario en el sector del Restrepo, en Bogotá. El hombre tendría una empresa dedicada al diseño y la publicidad, actividad relacionada con la profesión de Gabriela.

Ante esta situación, la familia pidió a las autoridades avanzar en el proceso judicial y determinar las responsabilidades correspondientes. Además, manifestaron su preocupación por que el presunto responsable no ha sido ubicado y teme que pueda abandonar la ciudad o el país para evadir el proceso.