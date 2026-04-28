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Ladrones en moto pincharon carro de familia para secuestrarla y robarla en vía Girardot-Bogotá

Según la denuncia de los familiares, con amenazas de muerte y golpes los asaltantes los intimidaron para vaciar cuentas bancarias.

Zona donde secuestraron y robaron a una familia vía Girardot-Bogotá
Zona donde secuestraron y robaron a una familia vía Girardot-Bogotá
Foto: captura de video NC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Una familia que regresaba de Girardot hacia Bogotá denunció haber sido víctima de un violento asalto y secuestro cerca del peaje de Mondoñedo, en jurisdicción de Cundinamarca, luego de que, presuntamente, delincuentes habrían provocado el pinchazo de una llanta para obligarlos a detenerse y cometer el crimen.

De acuerdo con el relato conocido a través del Ojo de la noche para Mañanas Blu, los hechos ocurrieron cerca de las 10:00 de la noche, a aproximadamente un kilómetro del peaje de Mondoñedo, cuando las seis personas que viajaban en una camioneta se bajaron para cambiar una llanta averiada.

En ese momento fueron interceptadas por seis hombres en motocicleta armados, quienes los sometieron, golpearon y obligaron a desplazarse en el mismo vehículo hacia un punto cercano a Soacha conocido por los atacantes como “El Hueco”.

¿Cómo fue el robo en la vía Girardot-Bogotá?

Según la denuncia, el ataque habría seguido un patrón que genera preocupación por posibles hechos similares en este corredor:

  • La familia sufrió el pinchazo de una llanta en plena carretera.
  • Cuando se detuvieron para cambiarla, fueron rodeados por motociclistas armados.
  • Los delincuentes habrían retenido a las víctimas durante siete horas.
  • Bajo amenazas de muerte, exigieron claves bancarias y habrían vaciado cuentas mediante transferencias.
  • Luego abandonaron a las víctimas y dejaron la camioneta en un parqueadero en Soacha, donde posteriormente fue hallada.

Un familiar de los afectados relató en Blu Radio que los delincuentes utilizaron los celulares de las víctimas para desbloquear aplicaciones bancarias mediante reconocimiento facial y hacer movimientos de dinero.

Familia denunció secuestro, agresiones y momentos de terror

El caso tomó mayor gravedad por las condiciones denunciadas durante el cautiverio. Según el testimonio conocido, las mujeres habrían sido arrojadas desde una altura aproximada de dos metros en el sitio donde fueron retenidos, mientras los menores presenciaban agresiones físicas y amenazas en medio de lluvia y neblina.

La familia también denunció que los asaltantes golpearon a varios integrantes para obtener acceso a las cuentas y que hubo tocamientos contra las mujeres, hechos que piden sean investigados.

Durante una inspección posterior en el lugar señalado por las víctimas, se habrían encontrado documentos personales, objetos abandonados y prendas que, según el reporte, podrían sugerir que otras personas habrían pasado por ese mismo sitio.

Otro de los puntos que expusieron los afectados tiene que ver con la atención posterior al caso. Según el relato entregado a Blu Radio, cuestionaron la respuesta recibida por parte de las autoridades, señalando que la asistencia habría llegado varias horas después.

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La familia pidió que se investigue si esta modalidad delictiva —provocar pinchazos para obligar a conductores a detenerse— estaría siendo usada de manera recurrente en ese corredor vial entre Girardot y Bogotá.

Escuche el reporte completo en el audio adjunto:

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