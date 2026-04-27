Habrá cortes de agua en Bogotá: horarios de suspensión y barrios afectados

A través de un comunicado, Acueducto de Bogotá advirtió que el próximo 29 de abril habrá diferentes cortes de agua en la ciudad que tendrán una duración aproximadamente de hasta 34 horas en Kennedy, Engativá, parte de Usaquén y Cota, esto con el objetivo de “mejorar el suministro” en todos estos sectores.

“Trabajamos para cuidar el suministro de agua de la ciudad y prevenir daños en caso de sismo para lo cual ejecutaremos la instalación de una válvula de protección en la red. Por ello, se suspenderá el servicio desde las 2:00 p. m. del miércoles 29 de abril, durante aproximadamente 34 horas, en Kennedy, Engativá, parte de Usaquén y Cota”, explicaron.

Cortes de agua, referencia. Foto: Blu Radio.

Barrios sin agua este 29 de abril en Bogotá