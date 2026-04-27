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Habrá cortes de agua en Bogotá: horarios de suspensión y barrios afectados

El Acueducto aseguró que la suspensión temporal busca mejorar el suministro de agua en estos barrios, por ende, deben hacerse mantenimientos en la zona.

Cortes de agua en Bogotá...jpg
Cortes de agua
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

A través de un comunicado, Acueducto de Bogotá advirtió que el próximo 29 de abril habrá diferentes cortes de agua en la ciudad que tendrán una duración aproximadamente de hasta 34 horas en Kennedy, Engativá, parte de Usaquén y Cota, esto con el objetivo de “mejorar el suministro” en todos estos sectores.

“Trabajamos para cuidar el suministro de agua de la ciudad y prevenir daños en caso de sismo para lo cual ejecutaremos la instalación de una válvula de protección en la red. Por ello, se suspenderá el servicio desde las 2:00 p. m. del miércoles 29 de abril, durante aproximadamente 34 horas, en Kennedy, Engativá, parte de Usaquén y Cota”, explicaron.

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Cortes de agua, referencia.
Foto: Blu Radio.

Barrios sin agua este 29 de abril en Bogotá

  • Rafael Uribe Uribe: San Blas II, Ramajal, San Pedro, Los Alpes, Santa Inés Sur — (Cra 13 Este a Tv 6C Este, entre Cl 28B Sur y Cl 36G Sur) — 10:00 a. m. por 24 h — Mantenimiento preventivo.
  • Kennedy: Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III Sector — (Av. Cl 43 Sur a Cl 54 Sur, entre Av. Cra 80 y Av. Cra 86) — 10:00 a. m. por 24 h — Mantenimiento preventivo.
  • Engativá: Normandía, Santa Cecilia, San Ignacio — (Cl 26 a Cl 63, entre Cra 72 y Cra 86) — 9:00 a. m. por 24 h — Mantenimiento preventivo.
  • Usaquén (1): La Carolina, Country Club — (Cra 9 a Cra 15, entre Cl 127 y Cl 134) — 8:00 a. m. por 24 h — Instalación de válvula.
  • Usaquén (2): Santa Teresa, San Cristóbal Norte — (Cra 8A Bis a Cra 9, entre Cl 163A y Cl 170) — 10:00 a. m. por 24 h — Renovación de red.
  • Bosa: Villa del Río, Villa del Río Reservado, Senderos de Madelena I y II — (Cl 53C Bis Sur a Diag 57C Sur, entre Cra 61 Sur y Cra 71B) — 10:00 a. m. por 4 h — Verificación de macromedidor.
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