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Alerta en Bogotá: falsos funcionarios del Acueducto estarían entrando a viviendas con engaños

El Acueducto hizo una alerta a la ciudadanía, pues personas inescrupulosas están suplantando a funcionarios de la entidad para cometer delitos dentro de las viviendas.

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