Alerta en Bogotá: falsos funcionarios del Acueducto estarían entrando a viviendas con engaños

En muchas viviendas, la rutina diaria hace que abrir la puerta sea casi automático. Un uniforme, un carné colgado al cuello y una explicación técnica suelen ser suficientes para generar confianza.

Pocas veces se cuestiona la identidad de quien dice venir de una empresa de servicios públicos, y esa confianza, justamente, es la que están aprovechando delincuentes para ingresar a hogares con engaños.

En ese contexto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá hizo una alerta urgente a la ciudadanía, pues personas inescrupulosas están suplantando a funcionarios de la entidad para cometer delitos dentro de las viviendas.



Falsos funcionarios del Acueducto estarían entrando a viviendas

De acuerdo con la empresa, los delincuentes usan uniformes y documentos falsos para aparentar legitimidad y así lograr el ingreso a los hogares. Una vez dentro, pueden aprovechar la situación para hurtar pertenencias o cometer otros actos ilícitos.

Por su parte, la gerente de la EAAB, Natasha Avendaño, hizo un llamado a no bajar la guardia:



Alerta por falsos funcionarios del Acueducto. Foto: Acueducto de Bogotá.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que no baje la guardia. Es fundamental verificar siempre la identidad de cualquier persona que se presente como funcionario del Acueducto. A través de la Acualínea 116, los usuarios pueden confirmar en tiempo real si el funcionario está autorizado para realizar la visita. La seguridad de los ciudadanos es una prioridad para nosotros”.



Recomendaciones para evitar caer en engaños

La EAAB insistió en que es fundamental verificar siempre la autenticidad de cualquier visita técnica. Para ello, los usuarios pueden comunicarse con la Acualínea 116, donde es posible confirmar en tiempo real si el funcionario está autorizado. Asimismo, la entidad recordó que:

Las visitas al interior de los hogares solo se llevan a cabo en casos específicos , como desviaciones en el consumo, solicitudes del usuario o cuando el medidor está dentro del inmueble.

, como desviaciones en el consumo, solicitudes del usuario o cuando el medidor está dentro del inmueble. Todas las visitas son previamente notificadas.

Ningún funcionario está autorizado para solicitar o recibir dinero directamente en las viviendas.

Finalmente, la empresa agregó que, ante cualquier situación sospechosa, se debe reportar de inmediato a las autoridades o a la línea de emergencias 123. "La prevención y la verificación siguen siendo las principales herramientas para evitar ser víctima de este tipo de engaños".

