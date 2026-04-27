Alcaldía de Bogotá denuncia toma ilegal y secuestro de dos funcionarios en albergue La Lupita

La Administración Distrital rechazó y denunció penalmente la toma ilegal del albergue La Lupita, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, así como la retención de funcionarios en su interior por parte de voceros de la comunidad embera que se alojan en este espacio.

Según informó la Alcaldía, el hecho se registró desde las 3:00 a. m. de este lunes 27 de abril, cuando ingresaron dos funcionarios de la Unidad Móvil de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación a dialogar con la comunidad embera, pues esta alega incumplimiento de las medidas de atención por parte de la Unidad para las Víctimas y otras entidades del Gobierno nacional.

Una hora después, miembros de la comunidad decidieron incumplir los acuerdos de convivencia a los que están sujetos, cerrando de forma irregular el albergue y reteniendo en su interior a los funcionarios distritales.

Posteriormente, un equipo de la Secretaría de Gobierno hizo presencia en el lugar, con el propósito de contribuir a la resolución pacífica de la toma, situación que llevó a la liberación de los funcionarios después de casi 12 horas desde su retención.



Desde el Distrito señalan que estas acciones no solo se configuran como presuntos delitos, sino también como una violación al derecho de otras familias beneficiarias del lugar, a quienes se les está limitando y afectando la atención, los servicios distritales y el acompañamiento humanitario.

Es por esto por lo que rechazan estas acciones violentas de la comunidad y reiteran que las diferencias y reclamos solo pueden tramitarse en el marco del diálogo y el respeto por la integridad de la ciudadanía.

Finalmente, la Alcaldía hace un llamado a la Unidad para las Víctimas para que cumpla con sus acuerdos y, de esta forma, evitar este tipo de inconformidades en la comunidad. Asimismo, le pide a la Fiscalía General de la Nación dar celeridad a las denuncias realizadas contra los líderes en mención. La violencia no es el camino.