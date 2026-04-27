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Concejales de Bogotá piden renuncia del secretario de Seguridad: enviaron carta a Galán

Mas de 10 concejales de Bogotá firmaron la carta en la que solicitan la renuncia del secretario de Seguridad al alcalde Galán. Lo hacen por no ver resultados en la ciudad.

Secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo.
Secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo
Blu radio.
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Un total de 16 cabildantes del Concejo de Bogotá enviaron una carta abierta al alcalde Carlos Fernando Galán en la que piden la renuncia inmediata del secretario de Seguridad, César Restrepo. La solicitud se sustenta, principalmente, en lo que califican como un incumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Distrital en materia de seguridad.

En el documento, los concejales argumentan que la administración no ha logrado contener fenómenos como el homicidio, el hurto y otras formas de violencia urbana, lo que ha incrementado la percepción de inseguridad entre los ciudadanos. Incluso, señalan que las cifras actuales estarían lejos de las metas planteadas por la Alcaldía, lo que evidencia, según ellos, fallas estructurales en la estrategia implementada.

La carta, firmada por concejales de distintas bancadas políticas, también refleja una creciente presión política sobre la administración distrital. Los firmantes consideran que los resultados en seguridad no respaldan la continuidad del actual liderazgo en la Secretaría y piden un cambio que permita replantear las acciones frente al crimen en la capital.

Este llamado se produce en un contexto de preocupación por el aumento de delitos de alto impacto, como homicidios, secuestros y extorsiones, así como por nuevas modalidades delictivas que han generado alarma en diferentes sectores de la ciudad.

Hasta el momento, el alcalde Carlos Fernando Galán no ha emitido una respuesta oficial frente a la petición. Sin embargo, el tema ya se perfila como uno de los principales focos de debate político en Bogotá, especialmente en medio de los próximos controles políticos en el Concejo, donde se evaluará la gestión de la seguridad en la ciudad.

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