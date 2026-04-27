Avanza en el Concejo de Bogotá proyecto para atraer a la Selección Colombia a la ciudad

El Proyecto de Acuerdo 304 de 2026, con el que Bogotá busca convertirse en sede de grandes eventos de fútbol, incluidos los de la Selección Colombia, fue aprobado en primer debate en la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Concejo.

Con una votación de 8 a favor y 3 en contra, ahora la iniciativa pasará a discusión en la plenaria del cabildo para su segundo y último debate que, se espera, se dé en las primeras semanas de mayo. Este proyecto, presentado el pasado 13 de abril, pretende atraer partidos de alto nivel mediante beneficios tributarios temporales.

En concreto, propone exenciones en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y en estampillas distritales para eventos organizados por la Federación Colombiana de Fútbol, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2036.

Concejo de Bogotá X: @ConcejoDeBogota

El objetivo es mejorar la competitividad de Bogotá frente a otras ciudades del país que hoy concentran este tipo de espectáculos deportivos como Barranquilla, casa de la Selección Colombia. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, un solo partido de gran magnitud puede generar cerca de 19 mil millones de pesos en actividad económica, impactando sectores como hotelería, gastronomía, comercio, transporte y servicios.



“Un encuentro de estas características no solo llena un estadio, también dinamiza la economía de la ciudad”, aseguró la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, al destacar el potencial del proyecto como herramienta de reactivación económica.

La iniciativa fue radicada el pasado 13 de abril por la Alcaldía de Bogotá. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, defendió la propuesta al señalar que se trata de un mecanismo con responsabilidad fiscal: si los eventos no se realizan, no hay beneficios ni recaudo comprometido. Además, subrayó que el propósito es consolidar a la capital como escenario deportivo de talla internacional y generar oportunidades para millones de familias.

Selección Colombia Foto: AFP

Desde el sector futbolístico, el respaldo lo dio el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, quien advirtió que Bogotá ha perdido competitividad frente a ciudades como Barranquilla y Medellín, tanto por la capacidad de sus estadios como por las condiciones tributarias.

Publicidad

En ese sentido, Jesurún explicó ante el Concejo durante la radicación del proyecto que en otras sedes existen exenciones que facilitan la organización de eventos, mientras que la capital aún enfrenta desventajas.

Jesurún también mencionó que factores como la ampliación y modernización del estadio El Campín serán determinantes para que Bogotá vuelva a ser una opción atractiva en el mapa del fútbol nacional e internacional.