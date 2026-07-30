María Clara Posada por suspensión de traslado de dinero a UNGRD: "Querían una feria de contratos"

En diálogo con Mañanas Blu, la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, detalló las razones detrás de la demanda de nulidad que interpuso ante el Consejo de Estado contra el decreto 802 del Gobierno Nacional.

La congresista logró que el alto tribunal suspendiera provisionalmente dos artículos que permitían el traslado de cerca de 4 billones de pesos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sin pasar por el trámite legislativo ordinario.

El freno judicial al "decretazo" presupuestal

Según la senadora, el decreto en cuestión buscaba habilitar traslados presupuestales indeterminados hacia el Fondo de Desastres, saltándose la autoridad del Congreso de la República y violando el principio de legalidad. Posada fue enfática al describir la naturaleza de esta normativa: "Este decreto constituía un cheque en blanco para contratar por derecho privado, sin ningún tipo de trabas, sin licitaciones, todo el dinero que se le antojara".

La medida cautelar dictada por el Consejo de Estado suspende los efectos de los artículos que permitían estos movimientos de recursos de otras entidades hacia la UNGRD.



Para la congresista, este intento del Ejecutivo representa un "ímpetu autócrata" que pretendía ignorar el sistema de pesos y contrapesos que da estabilidad al modelo democrático colombiano.

Denuncias de una "feria de contratos"

Uno de los puntos más críticos de la denuncia de Posada es la supuesta intención del Gobierno de comprometer recursos de manera apresurada. La senadora argumentó que el Gobierno era plenamente consciente de que cualquier modificación presupuestal debe ser aprobada por el Legislativo, citando los artículos 345 y 347 de la Constitución.

"Querían hacer era una feria de contratos en la última semana, desfinanciando otros sectores y alterando de forma ilegal el presupuesto general de la nación", denunció la senadora.

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Además, cuestionó la urgencia de estos traslados masivos de dinero cuando, según su análisis, aún faltan meses para que se materialicen los riesgos más graves del fenómeno de El Niño y el actual mandato está por concluir.

Respuesta a las justificaciones del Gobierno

Ante las defensas del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que los recursos estaban destinados a convenios específicos para agua potable, alimentación y fertilizantes, la senadora respondió que el mandatario está "faltando a la verdad". Posada aclaró que su intención no es negar la necesidad de atender emergencias, sino exigir que se haga bajo la ley.

"Si necesitan el dinero, tramiten una ley de adición o modificación presupuestal para que los cambios del presupuesto sean tramitados frente al país y no a escondidas", afirmó.

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Escuche aquí la entrevista: