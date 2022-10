María Fernanda Cabal intercedió en procedimiento policial con Lorent Saleh

El opositor venezolano Lorent Saleh se pronunció en Mañanas BLU sobre las acusaciones en su contra por supuestos abusos sexuales, así como por un video que circula en redes sociales donde se le ve ejerciendo resistencia durante un procedimiento adelantado por policías colombianos.



Según Saleh, la información de que iba a ser arrestado por supuestos abusos sexuales a menores es totalmente falsa y no tiene ningún asidero.



“Son los mismos laboratorios, los mismos boots que dirige la inteligencia venezolana y de la cual hacen eco mucha gente. No hay una sola fuente oficial que diga eso, porque eso es absolutamente falso. Me duele cómo la gente se hace eco de información falsa. Cómo comprueban eso, no hay un solo testigo que diga eso”, sostuvo.



Saleh negó, como también se ha afirmado, que estuviera bajo el efecto de drogas durante el procedimiento policial.



“No estaba ebrio, ni drogado, estaba en un restaurante familiar tomando una sopa con un agua con soda, hablando con un funcionario del Gobierno. Jamás hubo ningún hecho irregular ningún desorden. Están los videos que comprueban lo que pasó en ese lugar”, declaró.



El opositor venezolano rechazó las afirmaciones hechas por Gustavo Petro en redes sociales en su contra.



“Petro ha mantenido una campaña en mi contra con infamias, con mentiras, con acusaciones realmente graves que no tiene cómo comprobar. Lo hace porque es el mejor amigo de Nicolás Maduro aquí en Colombia”, afirmó.



De acuerdo con Saleh, hasta el momento desconoce las razones detrás del intento de detención por parte de uniformados en Cúcuta.



“Dicen que querían verificar mis documentos, verificar lo que estaba pasando. Hay que esperar que aclare”, añadió.



Finalmente, Saleh aseguró que el episodio que se hizo viral en redes sociales en realidad es una revictimización.



“Lo que pasó en estos días fue una revictimización, una situación que puso en riesgo mi integridad y mi seguridad. Eso es delicado, es lamentable”, lamentó.



Frente a la intervención de la senadora María Fernanda Cabal para lograr su liberación, la cual la parlamentaria divulgó este miércoles.



“Yo llamé a la senadora [Cabal], como llamé a otros senadores, también como se puso de inmediato en conocimiento la Dirección de Migración. No solo llamé a la senadora Cabal, también a la Dirección de Migración, a Cancillería, a la Vicepresidencia, al senador Juan David Vélez, a los concejales de Cúcuta. Además, mis acompañantes son dirigentes del Centro Democrático, ¿cómo no los iba a llamar?, ¿cómo no van ellos a mediar y defender mi vida cuando todo indicaba que me iban a entregar en el puente Simón Bolívar?”, agregó Saleh.



