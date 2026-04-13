Marina peruana atacó embarcación colombiana en el Amazonas: hay un muerto y desaparecido

De acuerdo con un informe enviado desde El Encanto a la Gobernación del Amazonas, el hecho dejó como saldo una persona muerta, una herida y otra desaparecida. La víctima fatal fue identificada como José Miguel Gutiérrez, oriundo de Florencia; mientras que José Miguel Gutiérrez Claros resultó herido y Jhon Jairo Córdoba Mazo permanece desaparecido.

Fuentes oficiales indicaron que se convocará un consejo de seguridad en Leticia para evaluar las medidas a tomar, mientras que la Cancillería ya tiene conocimiento del caso.

Sobre lo ocurrido, José Gutiérrez, familiar de las víctimas, aseguró que la embarcación colombiana fue interceptada por una lancha tipo “piraña” de la Marina peruana, que le ordenó detenerse y amarrarse en territorio extranjero para un supuesto control. Según su versión, el capitán intentó maniobrar para hacerlo del lado colombiano debido al tamaño de la embarcación, pero en ese momento se produjeron disparos.

“El capitán hizo señales de que iba a maniobrar porque era una embarcación pesada. Cuando se estaba amarrando del lado colombiano, comenzaron los tiros”, relató.

Gutiérrez afirmó que había dos unidades peruanas en la zona y que se produjo un cruce de disparos que terminó dejando a la embarcación colombiana en medio. “Quedamos en la mitad del cruce de fuego entre las dos lanchas”, señaló.

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Además, denunció que dos tripulantes habrían sido retenidos por la Marina peruana y que uno de ellos presentaba signos de violencia. También calificó la muerte del capitán como un “asesinato”, destacando que era un navegante con más de 50 años de experiencia en el río Putumayo. Las autoridades solicitaron trasladar el caso a las entidades competentes para esclarecer lo ocurrido en esta zona limítrofe.