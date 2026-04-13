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Marina peruana atacó embarcación colombiana en el Amazonas: hay un muerto y desaparecido

Un grave incidente se registró en la comunidad indígena de Marandúa, en el Amazonas, donde una embarcación de bandera colombiana fue atacada con disparos, presuntamente por unidades de la marina de Perú.

Marina peruana atacó embarcación colombiana en el Amazonas: hay un muerto y desaparecido
Marina peruana atacó embarcación colombiana en el Amazonas: hay un muerto y desaparecido
Por: Felipe García
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Actualizado: 13 de abr, 2026

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