Más de 2.300 cuentas de repartidores fueron bloqueadas tras nuevos controles antifraude de Rappi

La plataforma de domicilios Rappi informó que, tras la implementación de nuevos controles antifraude en la aplicación Soy Rappi, más de 2.300 cuentas han sido bloqueadas desde el pasado 17 de marzo por irregularidades detectadas en su funcionamiento.

De acuerdo con la compañía, estas medidas hacen parte del fortalecimiento de la seguridad dentro de la plataforma y permitieron identificar comportamientos como el uso de múltiples cuentas por una misma persona, inconsistencias en la información financiera, alquiler o uso compartido de perfiles y otras conductas asociadas a fraude o faltas graves.

Este pronunciamiento se da en medio de los recientes bloqueos por parte de varios domiciliarios de la compañía.

Además, desde la Unión de Trabajadores de Plataformas (UNIDAPP) señalaron que radicaron una solicitud de convocatoria de un Tribunal de arbitramiento obligatorio ante el Ministerio de Trabajo, luego de que se cerrara la etapa de negociación entre el sindicato y Rappi para mejorar las condiciones laborales.



Según explicó la empresa Rappi, la implementación de estas nuevas reglas permitió intensificar la vigilancia sobre la operación, mediante un sistema que incluye validación de identidad desde el registro, monitoreo permanente y herramientas tecnológicas para detectar patrones irregulares en el uso de cuentas.

Rappi señaló además que actualmente realiza más de 29.000 validaciones diarias y que cerca del 25% de los intentos de registro son rechazados por no cumplir con los estándares de seguridad establecidos.

La compañía también indicó que trabaja de manera articulada con las autoridades para investigar posibles casos de fraude y garantizar el debido proceso en cada situación. Asimismo, aclaró que estas acciones no representan a los más de 70.000 repartidores que utilizan la aplicación de manera adecuada.

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Finalmente, reiteró que existen canales formales de revisión para los casos puntuales y aseguró que continuará fortaleciendo sus controles con el fin de garantizar una operación segura, confiable y transparente para usuarios, aliados y repartidores.