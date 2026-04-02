Rappi bloquea a 13 domiciliarios involucrados en agresión contra conductor en Bogotá

La plataforma de domicilios Rappi anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad, tras los hechos de violencia registrados el pasado 29 de marzo en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, donde 13 repartidores agredieron a un conductor luego de que este les hiciera un reclamo por evadir una señal de “Pare”.

Este hecho generó una fuerte reacción por parte del alcalde Carlos Fernando Galán, quien pidió una actuación contundente de las autoridades frente a lo que calificó como un acto de violencia, así como una respuesta por parte de Rappi.

Casos como este, en donde varios domiciliarios de Rappi persiguen a un carro y luego lo atacan, no son intolerancia, son violencia y son inaceptables.



La @PoliciaBogota y la @SectorMovilidad deben sancionar, pero Rappi no puede evadir su responsabilidad, deben controlar a sus… pic.twitter.com/u0TyV948RA — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 2, 2026

Tras este hecho, la empresa rechazó de manera categórica cualquier acto de violencia y aseguró que los domiciliarios involucrados en el hecho ya fueron identificados y bloqueados de manera permanente de la plataforma. Además, señalaron que toda la información fue entregada a la Policía Nacional para avanzar en las investigaciones correspondientes.

“Desde que tuvimos conocimiento del caso, activamos nuestros protocolos y trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades. Como resultado de este trabajo conjunto, los 13 repartidores involucrados fueron identificados, bloqueados de manera definitiva de la plataforma. Toda la información fue entregada a la Policía Nacional, para que respondan por sus actos y se avance en las investigaciones”, se lee en el comunicado.



Asimismo, señalaron que casos como estos “no solo exige reacción, sino acción”, por lo que la plataforma señaló que activaron de manera inmediata varias medidas, como la implementación de un programa intensivo de formación semanal de repartidores en convivencia, seguridad vial y respeto por el entorno, esto en coordinación con las autoridades locales.

Además, iniciarán mesas de trabajo prioritarias con los repartidores, endurecerán los procesos de verificación y control dentro de la reforma, con mejoras de validación y monitoreo de comportamiento, y finalmente, desplegarán operativos conjuntos con las autoridades para reforzar el cumplimiento de la documentación y la normativa en aquellas zonas de alta concentración de repartidores en la ciudad.

La plataforma aseguró que su objetivo es elevar los estándares de comportamiento y prevenir que estos incidentes se repitan, por lo que monitorearán estas medidas continuamente para garantizar una mejora en la seguridad de todos.

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“En Rappi, ninguna conducta indebida es anónima. Cada cuenta de los repartidores cuenta con trazabilidad total, lo que nos permite actuar con firmeza y colaborar con la justicia”, concluyó.