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Rappi bloquea a 13 domiciliarios involucrados en agresión contra conductor en Bogotá

La compañía también anunció nuevas medidas de seguridad para prevenir nuevos incidentes como este.

Rappi bloquea a los 13 domiciliarios involucrados en agresión contra conductor en Bogotá
Rappi bloquea a los 13 domiciliarios involucrados en agresión contra conductor en Bogotá
Foto: AFP, referencia
Por: Mariana Neira
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Actualizado: 2 de abr, 2026

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