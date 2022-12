Matrimonio a los 18 busca la protección física integral de los menores: senador

El Centro Democrático radicó en las secretarias generales de Cámara y Senado los 18 proyectos que esperan avancen en esta legislatura y se conviertan en ley.



Uno de ellos busca que las personas pueden contraer matrimonio a partir de los 18 años y no desde los 14 como está permitido actualmente.



A propósito, el senador Honorio Henríquez, promotor de la iniciativa, dijo que el proyecto busca “la protección física integral de los menores” y “garantizar su completo desarrollo”.



"Si usted analiza, los menores de 18 años, según el ordenamiento jurídico colombiano no pueden votar, por ejemplo, no son capaces para obligarse sino a partir de esta edad (…) Si usted no puede hacer eso, ¿cómo puede tener la posibilidad de casarse antes de los 18?", manifestó el legislador.



Henríquez agregó que este es un problema social pues muchos hogares, en regiones apartadas, “empujan” a las menores a casarse como una medida de supervivencia y alivio económico.



“Además, hay riesgos y peligros no solo en el embarazo, sino que se están presentando agresiones físicas y sexuales en menores de edad”, argumentó.