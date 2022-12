Me ofrecieron poca comida en base militar: colombiano tras ser liberado en Venezuela

Jorge Iván Cetina Sánchez reveló en exclusiva con BLU Radio que durante su detención en Venezuela recibió poca comida. Los ocho días en la base militar de Garrochal, en el estado Táchira, sus familiares tuvieron que visitarlo constantemente para abastecerlo de alimentos.

"En algunas ocasiones sí, algunas veces la comida era poca, porque los militares se retrasaban en repartir las raciones y reciben una porción mínima para entregar. Mis familiares me tenían que llevar comida para poder alimentarme en esos días", dijo Cetina Sánchez.

Publicidad

Cada día que pasaba privado de la libertad, Cetina pensaba en que el caso se estaba complicando aún más, pues las autoridades venezolanas le habían mostrado un GPS en donde se exponía que aquel 2 de agosto estaba trabajando en el territorio Nacional.

Lea también: Colombiano detenido por la Guardia venezolana está en San Antonio del Táchira

"En ese tiempo viví momentos de incertidumbre porque no sabía si iba a salir en una semana o en un año, pero en realidad sabía que yo no debía nada y por eso, finalizando los ocho días, ya me encontraba tranquilo", añadió.

El colombiano aseguró que en diversas ocasiones había trabajado en el sector de Escobal con la retroexcavadora, en inmediaciones del río Táchira, sin inconvenientes, pero aceptó que no conocía los límites entre Colombia y Venezuela.

Publicidad

"Pues la verdad ya anteriormente estaba trabajando en ese sector, pero no conocía los límites, me habían dicho que de la mitad del río para acá era Colombia y la otra mitad Venezuela, no sé quién tiene la razón, si ellos incursionaron en territorio nacional o si yo violé la soberanía de allá", explicó.

Este lunes el operador se reunirá con los dueños de la retroexcavadora para determinar si continuará trabajando a orillas del río. Mientras tanto, Cetina tendrá que presentarse cada 30 días al tribunal de Venezuela para hacer seguimiento del caso.

Publicidad

Escuche aquí el cubrimiento de esta noticia: