“Me pudieron matar”: diputado Williams Dávila, agredido en Asamblea de Venezuela

me sacan un ojo”, dijo en Mañanas BLU.

“Comenzaba la sesión y de inmediato se generó una reacción de ira. El diputado de Mérida Diógenes Andrade comenzó una agresión verbal. El diputado Pedro Carreño incitaba que me golpearan. Para no caer en provocaciones me aparté junto a los miembros de la oposición y fue cuando recibí el impacto de un micrófono inalámbrico, con una base de hierro”, relató en Mañanas BLU.

“El Gobierno no acepta ni un conteo de votos ni el derecho a debatir en el parlamento, que es para lo que fuimos elegidos”, comentó sobre la crisis política que vive el país luego de las elecciones presidenciales del pasado domingo, que dio una apretada victoria de Nicolás Maduro sobre Henrique Capriles, opositor.

“El gobierno debe dar ejemplo de unión desde Nicolás Maduro, tiene que llamar a la paz, no puede ser pendenciero”, concluyó.