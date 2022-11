Me salió como mal chiste: Fabio Zuleta dice que compra de indígenas fue charla jocosa

Fabio José Zuleta, hermano del cantante ‘Poncho’ Zuleta, quien protagoniza un duro escándalo por su entrevista con un palabrero en la que se habló sobre la supuesta intención de comprar una menor de edad, habló en Mañanas BLU y aseguró estar arrepentido.

“Le estoy pidiendo mil disculpas a las mujeres wayúu, no me volverá a pasar. Yo soy humano; los humanos nos equivocamos. No fue mi intención, fue una charla, yo en ningún momento he comprado una chinita, jamás. Fue una charla jocosa”, declaró el conductor del programa ‘Buenas tardes con Fabio’.

“Esa entrevista la hice yo sanamente, jocosamente, porque mi programa es netamente humorístico y yo le quise poner la parte de humor, pero salió un mal chiste”, declaró el hermano de ‘Poncho’ Zuleta’.

Zuleta negó que cuando hablaba de “chinitas” se refiriera a una menor de edad.

“Yo hablo de una chinita, una mujer de 20, 22 años”, sostuvo.

El locutor aseguró que vive una vida sin excesos y que vive una rigurosa confesión religiosa.

“Yo soy un hombre de 70 años, yo hace seis años estoy apartado de la vida secular, vivo una vida cristiana evangélica, de cristiano evangélico”, declaró.

“Mi humor no es cristiano. Los cristianos también nos equivocamos, que tire la primera piedra el humano que jamás se haya equivocado”, añadió.

De acuerdo Zuleta, no bebe, no fuma ni anda con mujeres.

