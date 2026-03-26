“Me salvó Dios, una tragedia, de esta salimos”: sobreviviente del accidente del Hércules de la FAC

Con la voz entrecortada y aún marcado por la tragedia, uno de los militares que sobrevivió al accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo, rompió el silencio tras recibir el alta médica en el Hospital Militar de Bogotá.

El uniformado, quien se convierte en el quinto integrante de las FFMM en salir del centro asistencial, aseguró que, pese a lo vivido, continuará su carrera al servicio del país. “Sí, claro, con orgullo, Infantería de Marina”, afirmó al ser consultado sobre si seguirá en las filas.

Al recordar el momento del siniestro, sus palabras reflejan el impacto de lo ocurrido: “Me salvó Dios… Uf, una tragedia. Completamente… mejor dicho, no hay palabras para comentar esa situación”, expresó.

El accidente del avión militar dejó un saldo devastador de 69 personas fallecidas y 57 heridas, en uno de los hechos más dolorosos para las Fuerzas Militares en los últimos años.



El sobreviviente también envió un mensaje a su familia, que lo esperaba con angustia en su tierra natal. “Los quiero mucho… ya de esta salimos”, dijo, al tiempo que dedicó un saludo especial a Gamarra, en el Cesar, y a Puerto Viejo, lugar que describió como su “tierra querida”.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, las historias de quienes lograron sobrevivir comienzan a salir a la luz, en medio del duelo nacional que deja esta tragedia.