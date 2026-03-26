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Blu Radio  / Nación  / “Me salvó Dios, una tragedia, de esta salimos”: sobreviviente del accidente del Hércules de la FAC

“Me salvó Dios, una tragedia, de esta salimos”: sobreviviente del accidente del Hércules de la FAC

El uniformado, quinto militar dado de alta en Bogotá, habló tras la tragedia aérea en Putumayo que dejó decenas de muertos y heridos.

Sobreviviente del accidente del Hércules de la FAC.jpg
Sobreviviente del accidente del Hércules de la FAC.
Foto: Redes sociales y Blu Radio
Por: Felipe García
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

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