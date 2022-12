Me sentí abandonado por Dios: Lorent Saleh narra el suplicio durante su cautiverio

El activista venezolano Lorent Saleh, quien por cuatro años sufrió el encarcelamiento por parte del régimen de Nicolás Maduro, narró en entrevista con BLU Radio las torturas que sufrió durante su estadía en las cárceles de La Tumba y El Helicoide.



“Me aferraba a Dios. Sin embargo, sentí miedo y temor. Me sentí agotado, cansado, al punto de cuestionar las decisiones de él, llegó un momento en que creí que Dios me había abandonado”, relató.



“No solamente es estar privado de la libertad, es la zozobra y la incertidumbre que, en sí, son un tipo de tortura, porque no es lo mismo cuando cometes un delito y te condenan por eso. Eres consciente de que lo cometiste y sabes que vas a salir”, añadió.

Dijo que durante los años privado de su libertad vivió una “tortura psicológica” que le causó un gran daño y denunció que, como él, muchos presos políticos en el vecino país hoy la están padeciendo.



“La diferencia entre la tortura física y la psicológica es que con la física sabes dónde te tienes que sobar, ¿pero cómo te sobas el corazón y te curas la mente? Eso deja huellas imborrables”, expresó.



Juan Manuel Santos



Igualmente, Saleh señaló al expresidente Juan Manuel Santos de ser culpable, en parte, de la crisis que hoy está viviendo Venezuela.



“El proyecto político personal del expresidente Juan Manuel Santos chocaba con los intereses de la causa venezolana de libertad y democracia. El presidente Santos decidió saltarse los tratados internacionales por complacer a la dictadura de mi país, quizá en una especie de contrato para mantener calmadas las aguas. Santos le sirvió, durante los dos periodos, a la dictadura de mi país. Estoy seguro que la situación en Venezuela no estuviera tan grave si Santos no hubiera sido cómplice”, dijo en entrevista con BLU Radio.



Añadió que al expresidente le incomodaban las denuncias que él hacía sobre el ocultamiento de víctimas en la frontera colombo-venezolana.



“A él le incomodaba que nosotros le pidiéramos que no fuera cómplice de la dictadura en Venezuela”, manifestó.



Saleth añadió que en todo lo que sucedió alrededor de su detención y deportación a Venezuela desde Colombia hay una flagrante violación de los derechos humanos y, por lo tanto, los responsables deberán asumirlo.



De otro lado, Saleh aseguró que nunca podrá olvidar lo que vivió durante su detención en las cárceles de La Tumba y El Helicoide.



“Estoy todavía sorprendido y tratando de asimilar esto que nos está pasando. Estaba preparado para todo, menos para estar en libertad”, manifiesto desde España, donde se encuentra tras ser liberado por el Gobierno venezolano.



Añadió que su libertad se debió al resultado de muchas cosas, entre ellas el trabajo de los abogados, de su familia y el acompañamiento de la comunidad internacional.



“El proceso de liberación se dio en un momento en que la dictadura se encuentra presionada por varios países y busca oxígeno en la Unión Europea. Tratando de desviar la atención por el asesinato de Fernando Albán me entregaron”, expresó.



Luisa Ortega



En el caso de la exfiscal venezolana, hoy exiliada en Colombia, el activista dijo que no entiende cómo una persona que fue cómplice de violaciones de los derechos humanos hoy hable de democracia y libertad.



“¿Qué está pasando ahí? ¿Acaso en Venezuela se violan los derechos humanos solo desde el año pasado? ¿Quién montó todos los expedientes de nuestros compañeros en 2010? ¿No fue la fiscal Luisa Ortega Díaz?”, se preguntó.



En 2011, Saleth fue acusado de divulgar información falsa contra el gobierno de Hugo Chávez, tras ser detenido con caucheras y otros materiales utilizados en protestas, pero escapó.



Fue detenido en Colombia y deportado a Venezuela por decisión del entonces presidente Juan Manuel Santos en 2014 y a su llegada fue acusado de otros tres delitos.



El opositor, que fue galardonado en 2017 con el Premio Sájarov otorgado por el Parlamento Europeo



