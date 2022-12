Mi sensación es que voy a seguir: Ancelotti

El italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, entiende que la directiva del club esté manejando nombres de entrenadores y estudiando la situación para la próxima temporada, pero confesó que su "sensación" es que va "a seguir". (Lea también: Rafa Benítez, ¿nuevo DT de Real Madrid? )



"Vamos al partido", dijo Ancelotti mientras se sentaba en la que puede ser su última rueda de prensa en la ciudad deportiva de Valdebebas. Compareció el italiano ante los medios sonriente, calmado, con la experiencia que le dan tantos años en el fútbol para manejar cualquier tipo de situación. Sin la tensión de las últimas vísperas de partidos en las que en la ausencia de sus guiños bromistas en sus respuestas, se dejaba ver el momento de dificultad por el que pasaba.



"Mi sensación es que voy a seguir", aseguró. "Porque el club está evaluando todo como es normal y va a tomar la decisión buena para mi. Tengo la confianza y las ganas de seguir en este club. Me gustan estos jugadores y la ciudad", manifestó.



"Todavía no he hablado con el club ni ellos conmigo, entonces sigo pensando de ser el entrenador del Real Madrid hasta que no me comuniquen algo distinto. No ha pasado aún, creo que domingo o lunes tras el partido nos vamos a reunir y hablar de lo que va a ser el futuro mío personal y del club", agregó. (Lea también: Simeone: Si el Madrid dejara ir a Ancelotti perdería una pieza importantísima )



Sea cual sea la decisión que tome el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el técnico italiano dejó claro que la relación que mantienen es la misma en el presente que en el pasado, convencido de que se mantendrá incluso cuando ya no dirija al club.



"He tenido y sigo teniendo una buena relación con el presidente. Es un momento particular en el club porque está tomando una decisión importante, pero no he visto nada distinto a estos dos años. Siempre hemos tenido una buena relación y la voy a tener si el club decide cambiar de entrenador, para mi no pasa nada", dijo.



"Si sigo estoy contento porque es mi deseo, y si no sigo me quedo con dos años fantásticos. Después cada uno por su camino, el club por el suyo y yo por el mío. Espero poder evaluar un tercer año y cuarto, pero si son dos es un recuerdo fantástico", añadió. (Lea también: Jürgen Klopp será el técnico del Real Madrid, aseguran medios alemanes )



Lo que dejó claro que no está dispuesto a aceptar Ancelotti es una continuidad como entrenador madridista sin sus ayudantes. "He llegado aquí con un staff de nivel top y sigo pensando esto", dijo.



"Tengo mucha confianza en las personas que trabajan conmigo desde hace mucho tiempo porque lo que he conseguido en mi carrera ha sido con ellos. Son los mejores del mundo, tengo el mejor preparador físico y entrenador de porteros del mundo", agregó.



Aseguró Ancelotti que está "sorprendido de que a alguien le sorprenda" que salgan a diario nombres de posibles sustitutos en el banquillo. "Este mundo es así". Y admitió que no se siente ofendido si el club habla con varias opciones mientras toma una decisión. (Lea también: Tras eliminación de Champions League, Carlo Ancelotti habla del futuro del Real )



"Se hablan de otros entrenadores y a mí no me molesta, es lo normal. Desde hace mucho tiempo todos los años se opina de cambio de entrenadores, ni me sorprende ni me molesta", aseguró.



De momento, lo único que Ancelotti sabe es que se reunirá tras el partido ante el Getafe con la directiva. "El club ha dicho que después de final de temporada nos reunimos". No mostró tener prisa pro conocer la decisión final. "Me gustaría irme de vacaciones pero no tengo problema en pasarlas en Madrid porque vivo muy bien, no tengo esta prisa de irme de vacaciones sin aclarar las cosas".



Sintiendo el cariño y el respeto de sus futbolistas, Carlo agradeció la opinión pero pidió que no sea un factor decisivo. "Agradezco lo que piensan los jugadores, tenemos una muy buena relación pero ellos no tienen que estar implicados en una decisión del club. Lo que piensan los jugadores es personal, no tiene que entrar en una decisión que tiene que tomar el club", manifestó. (Lea también: Gareth Bale jugará bien cuando el Real Madrid también lo haga: Ancelotti )



Por último, realizó un balance destacando siempre lo bueno por encima de los momentos duros. "En estos dos años he tenido momentos tristes y momentos muy felices, pero si tengo que evaluar todo he pasado momentos muy felices y puede que el más feliz de la historia del Real Madrid. No me quedo con la tristeza. Tengo la conciencia tranquila por haber dado todo lo que podía dar, después son cosas que en el fútbol pueden pasar", apuntó.



EFE