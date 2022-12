Michael Jackson "resucita" en forma de holograma en los premios Billboard

en forma de holograma para interpretar una de las canciones de su último álbum póstumo.

Publicidad

Luciendo chaqueta dorada y pantalón rojo, el holograma del "rey del pop" -con un físico más cercano al de su época de "Bad" que al de los últimos años- interpretó "Slave to the rythm", uno de los ocho temas incluidos en el álbum "Xscape", que salió a la venta la semana pasada en Estados Unidos.

La coreografía, muy elaborada y en la que participaron varios bailarines, retomó todos los movimientos característicos de la estrella, sobre todo su famoso 'moonwalk'.

Publicidad

La "actuación" de Michael Jackson, mantenida en secreto hasta el último momento, necesitó un año de trabajo y la colaboración de 104 artistas y técnicos, según los organizadores.

Publicidad

Se produjo a poco más de un mes del quinto aniversario de la desaparición del cantante, fallecido el 25 de junio de 2009, a los 50 años, de una sobredosis de medicamentos.

En cuanto a los premios, la gala retransmitida por la cadena de televisión ABC desde el hotel casino MGM Grand de Las Vegas, coronó a Justin Timberlake, que se llevó siete galardones.

Publicidad

El cantante y actor de 33 años ganó los premios de Artista del Año, Artista Masculino, Artista Top Billboard 200, Artista de Radio, Artista de R&B, Álbum Top Billboard 200 y Álbum R&B por "The 20/20 Experience".

Publicidad

Los otros grandes triunfadores de la noche fueron el grupo de rock alternativo Imagine Dragons (cinco estatuillas, entre ellas Artista de Rock y Álbum de Rock), Pharrell Williams, Robin Thicke y el rapero T.I. (con cuatro premios cada uno).

Al igual que los premios Grammy Awards, los premios Billboard -creados en 1989 por la revista profesional estadounidense Billboard- contaron con numerosas actuaciones en directo.

Publicidad

Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte subieron al escenario para interpretar "We Are One (Ole Ola)", la canción oficial del Mundial de Fútbol de Brasil.

Publicidad

A lo largo de la velada, Shakira, Ricky Martin, Jason Derulo, John Legend, Robin Thicke, el grupo OneRepublic, Katy Perry, Miley Cyrus y Lorde también presentaron alguno de sus temas.

AFP.