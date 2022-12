Migración Colombia deporta a cinco venezolanos por actividades no autorizadas

Según informo este miércoles Migración Colombia, cinco venezolanos fueron deportados a su país en medio de un operativo que se adelantaba en conjunto con la Sijín y la Policía en el noroccidente de Cúcuta.

Al parecer, los ciudadanos se encontraban, presuntamente, adelantando actividades que atentarían contra la seguridad ciudadana y el orden social, según señaló Migración.

"No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros ingresen a nuestro país para afectar el orden y la tranquilidad social. Sabemos que hay un interés manifiesto por parte de la dictadura de Maduro para afectar la seguridad nacional de cara a los eventos que están próximos a realizarse y que no buscan más que el retorno de la democracia al vecino país. Los controles continuarán y así como hemos tendido la mano al pueblo venezolano, pueden tener la certeza de que no dudaremos en sancionar a aquellos extranjeros que busquen alterar la tranquilidad de nuestro país", indicó Christian Krüger Sarmiento, director de Migración Colombia.

Los cinco ciudadanos fueron trasladados al Puente Internacional Simón Bolívar, donde se hizo efectiva la medida de salida del país.

