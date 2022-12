MinComercio denuncia que uribistas y Polo promueven la ‘contrabandopolítica'

En medio del anuncio de los comerciantes de San Andresitos de protestas por la Ley Anticontrabando, la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, denunció a través de su cuenta en Twitter que hay ‘contrabando-política’, asegurando que los senadores Iván Duque y Álvaro Uribe están aconsejando a los comerciantes que no se sancione la ley (Lea también: Comerciantes de San Andresitos marcharán este jueves por Ley Anticontrabando ).

#Contrabandopolítico: senadores Iván Duque y Álvaro Uribe aconsejan a SanAndresitos que no se sancione ley. ¿Ese es el propósito de marcha? — Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) July 1, 2015

Además, asegura que senadores del Polo Democrático Alternativo también promueven una arremetida de los comerciantes en contra de la Ley Anticontrabando (Lea también: Federación Nacional de Sanandresitos anuncia nuevas movilizaciones en el país ).

#Contrabandopolítico: Iván Duque y Jorge Robledo en contra de la legalidad, la industria y el comercio formal. pic.twitter.com/gML1E97t32 — Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) July 1, 2015

#Contrabandopolítico: senadores Duque y Robledo se unen en contra del país. — Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) July 1, 2015

En entrevista con Blu Radio, el senador del Polo Democrático Jorge Robledo aseguró que no le sorprende recibir ataques desde el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

“En el Gobierno son capaces de decir cualquier cosa, realmente no me sorprende”, comentó (Lea también: Ley anticontrabando no modifica régimen de zonas aduaneras especiales: Santos ).

Dijo que con esos trinos de la ministra Cecilia Álvarez queda en evidencia la molestia “porque le está yendo bastante mal”.

Incluso, dijo que en la reunión de senadores para tratar el tema de los San Andresitos no solo estaban los congresistas del Polo Democrático y del Centro Democrático, sino que estaban legisladores como Antonio Navarro de la Alianza Verde, Horacio Serpa e Iván Duque del Partido Liberal y el ministro de Hacienda (Lea también: Senado aprobó conciliación de ley anticontrabando ).

“En la mesa había por lo menos 10 o 15 congresistas de todos los partidos y la señora con todo cálculo solo saca esa”, finalizó.