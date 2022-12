MinDefensa confirma desmanes en zona de preagrupamiento de Farc en Antioquia

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, habló en los micrófonos de Mañanas BLU sobre los supuestos excesos de miembros de la Farc en zonas de preagrupamiento en municipios de Antioquia.



“Las declaraciones son preocupantes porque hay al menos un hecho de mal comportamiento de quienes están en zonas de preagrupamiento”, aseveró Villegas.



En ese sentido, añadió que se trata de un solo hecho en donde un integrante de las Farc abandonó su concentración e ingirió licor.



“Se trató del desplazamiento de una persona desde el sitio de concentración, en donde hubo consumo de licor y mal comportamiento”, dijo.



Villegas resaltó las declaraciones de Luis Pérez, gobernador de Antioquia, y las calificó como válidas. “Sirven para prevenir hechos similares en ese y otros departamentos del país”.



Señaló que “no son situaciones sistemáticas y que se están tomando medidas para que no se repitan estos actos indeseables”.



Atentado en el norte de Bogotá



El jefe de la cartera de Defensa se refirió a los avances de la investigación por el atentado en Torca, norte de Bogotá, y que dejó un auxiliar de la Policía muertos y otros siete uniformados heridos.



“Esto es un hecho repudiable con la intención de hacer daño a la Policía Nacional y lo rechazamos desde todo punto de vista”, dijo.



Villegas señaló que, hasta el momento, se tienen tres personas individualizadas a quienes se les están investigando los antecedentes y son “sospechosas de haber participado directamente en este atentado contra la Policía”.



Agregó que la hipótesis más fuerte sigue siendo la responsabilidad directa del ELN, por lo cual “avanzaremos sobre esa línea nuestras investigaciones y muy pronto daremos con los responsables de este repudiable atentado”.



Puntualizó que de comprobarse la autoría del ELN, el Gobierno denunciará al ELN y esto afectaría gravemente el proceso de paz con esa guerrilla.



Sin embargo, dijo que “es necesario que el 10 de enero el Gobierno arranque con el proceso de paz con el ELN porque el futuro del país así lo exige”.



Amenazas contra miembros del Centro Democrático



Un hombre que se identificó como estudiante universitario será procesado por las autoridades de por supuestamente haber amenazado de muerte a dos congresistas del partido Centro Democrático.



Luego de que la senadora Nohora Tovar y el representante Fernando Sierra recibieran la semana pasada amenazas de muerte a través de redes sociales, las autoridades iniciaron una investigación que los llevó a allanar este jueves un apartamento en el norte de Bogotá, relató la Fiscalía en un comunicado.



"En la diligencia de registro y allanamiento (...) se encontró que estaba ocupado por una persona quien manifestó ser estudiante universitario. Esta persona indicó de manera espontánea ser el administrador del perfil y el responsable de las amenazas", aseguró el ente acusador.



"El joven será judicializado y, para el efecto, el fiscal delegado solicitó la audiencia respectiva para imputar cargos por delitos relacionados con cibercriminalidad", añadió el comunicado, sin develar la identidad del detenido.



Frente a esto, Villegas señaló que “se trata de un estudiante de sistemas, con antecedentes de comportamientos extraños, que está en proceso de investigación”.



Amnistía a los miembros de la fuerza pública



Frente a la aprobación de la Ley de Amnistía por parte del Congreso de la República, el titular de la Defensa puntualizó que se trata del “primer instrumento legal que sale del proceso de paz con las Farc”.



“Son dos beneficios los que la ley contempla para los agentes del Estado: la renuncia a la acción penal para delitos que no son graves y lo segundo es que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra serán tratados por un tribunal especial”, explicó.



Reveló que unos 5 mil hombres de la fuerza pública se verán beneficiados con la Ley de Amnistía.



Villegas dijo que los miembros del Estado cobijados bajo esta ley, están sometidos con la verdad y con la justicia. “La obligación con la verdad es contar los hechos, pero no necesariamente que acepten la culpabilidad”, finalizó.



