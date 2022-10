MinDefensa negó acusaciones de HRW sobre generales y falsos positivos

El ministro de Defensa negó las acusaciones de José Miguel Vivanco sobre generales investigados por falsos positivos.

A través de su cuenta en Twitter, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, volvió a pedir explicaciones sobre el general Nicacio Martínez, actual comandante del Ejército Nacional, quien supuestamente firmó una recompensa por los resultados de una operación donde murió una niña indígena.

Publicidad

"El comandante del Ejército de Colombia, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, debe explicar por qué firmó este documento donde aprueba un pago de un millón de pesos por una operación donde sus tropas asesinaron a una niña indígena inocente de apenas 13 años", escribió Vivanco en la red social.

Le puede interesar: HRW revela documento que vincula a comandante del Ejército en caso de falsos positivos

Sobre los nueve generales mencionados por HRW, el Gobierno argumentó que han pasado por diferentes pruebas de desempeño y ante el Congreso para ascender. El ministro Botero también habló puntualmente del comandante del Ejército.

"Contra el general Martínez no hay ninguna investigación, ni disciplinaria ni en la Fiscalía ni en ningún Juzgado. Mucho menos tienen una sentencia condenatoria; si no hay ninguna investigación pues yo no tengo mucho más para decir", aseguró el jefe de la cartera de Defensa.

Publicidad

Desde un foro en Neiva, el general Nicacio Martínez también se defendió ante los señalamientos. "Esas actitudes se dan de pronto porque no se encuentran bien informados de lo que nosotros desarrollamos porque todo lo que hacemos es dentro del marco de la ley y en beneficio del pueblo colombiano".