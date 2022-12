MinEducación abrió investigación contra la Corporación Universitaria IDEAS

El Ministerio de Educación abrió investigación contra la Corporación Universitaria IDEAS por los delitos de falsedad en documentos institucionales, apertura de programas no autorizados por el Ministerio y pagos de arriendos, de servicios públicos, de peluquería y otros gastos personales a miembros del Consejo Superior.



El Ministerio ordenó la apertura de 15 investigaciones administrativas contra los miembros del Consejo Superior, los miembros del Consejo Académico, la Rectora y El Director Administrativo y Financiero.



Cabe resaltar que los investigados podrían enfrentar sanciones que van desde multas de hasta 500 salarios mínimos legales vigentes ($344.727.000), la suspensión o destitución de sus cargos e inhabilidad para ejercer en el sector educativo hasta por 10 años.



Este es el comunicado de MinEducación:



Bogotá D.C., 2 de septiembre de 2016. Mineducación. Pago de gastos personales como recibos de servicios públicos, cánones de arrendamiento de apartamentos en varias ciudades del país; el pago de tarjetas de crédito, préstamos educativos, celulares y hasta servicios de peluquería a miembros del Consejo Superior por más de $ 315 mil millones, fueron algunas de las irregularidades que encontraron investigadores del Ministerio de Educación Nacional en la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS.



En 2015 el Ministerio recibió denuncias por parte de la comunidad educativa sobre presuntas irregularidades académicas, financieras y administrativas en esta institución educativa. Desde entonces la Entidad aplicó una serie de medidas preventivas, sin embargo en nuevas visitas de inspección y vigilancia que se desarrollaron este año, se detectaron nuevas irregularidades y posibles manejos indebidos de los recursos de la Corporación.



De acuerdo con el Ministro de Educación Francisco Cardona, entre los nuevos hallazgos se encontró que la institución incumplió el Plan de Mejoramiento que se comprometió a implementar en el año 2015, no entregó información financiera y administrativa y presuntamente incurrió en manejos indebidos de recursos que debían destinarse exclusivamente a garantizar la calidad educativa.



Programa de Derecho no autorizado en la Cárcel La Picota



El Ministro Cardona llamó la atención sobre el caso relacionado con el programa de Derecho dictado en la Cárcel La Picota, en el que la Corporación IDEAS no sólo ofreció, sino que adelantó este programa en las sedes de este centro carcelario de Bogotá, sin contar con registro calificado o autorización del Ministerio.



“Le negamos en dos ocasiones en los años 2012 y 2013, la autorización de ofrecer este programa. Y aun así graduaron y dieron títulos de abogado a 22 estudiantes, dentro los cuales 11 hacen parte del programa Justicia y Paz, quienes pagaron por este servicio la suma de $3.225.000 semestrales durante 8 periodos, es decir, cada uno de ellos pagó la suma de $25´800.000”, agregó Cardona.



Así mismo, el Ministerio encontró entre otros hallazgos la firma de nueve convenios en los últimos años para promover la movilidad académica, la investigación, extensión e internacionalización, los cuales nunca se ejecutaron. Uno de los convenios suscritos se efectuó con WEB Services Mercuri Pro por valor de $125 millones. Dicho convenio nunca se ejecutó.



El Ministerio también encontró que la persona que ocupaba el cargo de Director Administrativo y Financiero también fungía como Secretario del Consejo Superior, Decano de la Facultad de Contaduría, Contador y Revisor Fiscal de la Institución, lo que lo inhabilitaba para el control financiero de la institución.



Investigaciones y posibles sanciones



Ante los nuevos hallazgos, Cardona anunció que el Ministerio de Educación extremó las medidas preventivas contra la Corporación IDEAS, con el fin de garantizar el derecho a una educación de calidad a todos los estudiantes.



1. Ordenó la apertura de 15 investigaciones administrativas contra los miembros del Consejo Superior, los miembros del Consejo Académico, la Rectora y el Director Administrativo y Financiero.

Acción que hasta el momento deja como resultado la formulación de cuatro pliegos con más de 30 cargos, entre los que se encuentran: manejo indebido de los recursos de la institución, falsedad de la información financiera y contable, falsedad en los documentos institucionales, prestación de programas sin autorización del Ministerio.



2. Ordenó a la Corporación la constitución de una fiducia con el fin de garantizar que todos los recursos de la institución sean invertidos exclusivamente en la educación de los alumnos de la institución.



3. Dispuso la presencia de dos delegados especiales, ante todos los órganos de dirección de la Corporación para evitar posibles malos manejos.



Si el Ministerio corrobora las irregularidades encontradas en la Corporación IDEAS, esta se verá sometida a millonarias multas que podrían llegar hasta los mil salarios mínimos legales vigentes ($689.454.000), y/o la suspensión o cancelación de la personería jurídica.



Los directivos asumirían multas que pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos legales vigentes ($344.727.000), y/o la suspensión o remoción de sus cargos, y la inhabilidad hasta por 10 años para desarrollar actividad en el sector educativo en el país.



Sobre la Corporación IDEAS



La Corporación Universitaria de Colombia – IDEAS- creada en 1984, y ofrece en la actualidad 7 programas académicos: Administración e Informática (Bogotá), Contaduría Pública (Itagüí y Bogotá), Administración de Empresas (Villavicencio y Bogotá) y Derecho (Bogotá, Villavicencio e Itagüí).



Para el año 2015 IDEAS contaba con 905 estudiantes para el primer semestre y 791 para el segundo. Hoy la Corporación Universitaria de Colombia – IDEAS – cuenta con 538 estudiantes para el primer semestre de 2016.