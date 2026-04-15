Minhacienda asumirá funciones presidenciales por viaje de Petro a Barcelona

El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0401, por medio del cual delega las funciones presidenciales al ministro de Hacienda, Germán Ávila, mientras el mandatario se traslada a Barcelona.

“El presidente de la República se trasladará el día 15 de abril de 2026 a la ciudad de Barcelona, Reino de España, con el fin de asistir a la Cumbre Defensa de la Democracia”, se lee en el documento.

Esta cumbre en Barcelona reunirá a diferentes mandatarios de izquierda; estará el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. También asistirán académicos y otros políticos de diferentes países.

“Por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón del viaje al que se refieren los considerandos del presente decreto, delégense en el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, las funciones legales”, se lee en el decreto de la Presidencia de la República.