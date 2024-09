Mininterior: “Hay sectores del Gobierno que no se acostumbran a ser Gobierno”

Durante el foro caminos para fortalecer la democracia, el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, reconoció que a pesar de que han pasado dos años desde que la izquierda llegó a la presidencia, hay sectores del Gobierno que no se acostumbran a estar en el poder.

“Hay muchos sectores de la sociedad colombiana que aún no aceptan que la izquierda está gobernando y que aún no se acostumbran a su nuevo papel de la oposición en Colombia y al mismo tiempo hay sectores del Gobierno y sectores del partido de Gobierno que tampoco se acostumbran a ser Gobierno y les ha costado mucho trabajo durante estos dos años y eso es parte fundamental del ejercicio de la democracia en Colombia”, aseguró.

El ministro además habló del estado de la democracia en Colombia y se refirió a dictaduras en América Latina.

“Democracia significa alternancia y nosotros aquí nos vanagloriábamos de ser la democracia más antigua más sólida de América Latina simplemente porque no teníamos dictadura lo cual obviamente es un avance fundamental si vemos lo que sucede en países vecinos, pero eso no es suficiente porque en Colombia no había alternancia democrática”, dijo.

Durante su intervención, Cristo advirtió que el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc están intentando cooptar autoridades locales y por ello se corre el peligro de tener interferencia armada en las elecciones del 2026, por eso, hizo un llamado a los distintos sectores del país para llegar a acuerdos y evitar cualquier tipo de violencia en los próximos comicios.