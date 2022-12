MinInterior niega que haya ‘micos’ en reforma de Equilibrio de Poderes

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lamentó que el debate sobre la reforma al Equilibrio de Poderes “termine reducido a palabras como ‘micos’ y ‘orangutanes’”, como las calificó la senadora liberal Viviane Morales.

“Orangutanes o micos son los que se le cuelgan en última hora sin ninguna discusión por debajo de la mesa. El país conoció los acuerdos a los que llegaron los ponentes de la Unidad Nacional con la Alianza Verde en torno a la reforma de equilibrios de poderes”, dijo.

Agregó que para nadie era un secreto que se mantenía inalterable la posición para que no haya ningún funcionario en Colombia que no tenga juez y al mismo tiempo garantizar que no se afectara la independencia y la autonomía de la Rama Judicial.

“Sería un despropósito darle a la Comisión de Aforados todos los dientes que se le están dando y dejar abierta la posibilidad de que a cada magistrado interprete a su modo la Constitución y la ley”, dijo.

En ese sentido dijo que la reforma “le está dando dientes a la Comisión de Aforados “para que magistrados, como el episodio de Jorge Pretelt, pueda ser juzgados directamente por la Corte Suprema”.

La senadora Viviane Morales advirtió, a través de un comunicado, que el proyecto de Equilibrio de Poderes, que inicia su trámite en segunda vuelta en el Congreso este lunes, y que busca cerrar casos de corrupción en las altas cortes, podría caerse al igual que ocurrió con la pasada Reforma a la Justicia debido a un “orangután” que consagra la inviolabilidad para los magistrados y el fiscal general, que podría convertirlos en aforados intocables.

“Cuando todos los colombianos esperábamos que por fin los magistrados de las altas cortes tuvieran ante quien responder por sus decisiones y actuaciones cuando contrariasen la ley ahora pretenden otorgarles la total impunidad a través de la consagración de la “Inviolabilidad Judicial”, manifiesta en el comunicado.

Asegura Viviane que el artículo 178-A tiene un vicio de procedimiento, pues una vez se les conceda la “inviolabilidad” no se les podrá abrir investigación “salvo que se demuestre que sus decisiones fueron proferidas con el propósito de favorecer indebidamente intereses ajenos o propios”. Sin embargo, advierte que se trata de “otra mentira” porque nadie podría examinar el contenido de su proceder judicial.