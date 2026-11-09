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Blu Radio  / Nación  / Ministerio de Ciencia desvinculó a contratista que habría presentado títulos académicos falsos

Ministerio de Ciencia desvinculó a contratista que habría presentado títulos académicos falsos

La ministra Claudia Benavides denunció la vinculación de una persona que habría utilizado títulos universitarios falsos para acceder a un contrato durante la administración anterior.

Título falso en MinCiencias.
Título falso en MinCiencias.
X: @MincienciasCo - Flow, referencia
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación confirmó la desvinculación de una persona que había sido contratada durante la administración de Gustavo Petro y que habría presentado títulos académicos falsos para ingresar a la entidad.

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La información fue confirmada por la ministra de Ciencia, Claudia Benavides Salazar, quien aseguró que la actual administración tomó medidas inmediatas después de identificar la irregularidad y reveló que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes desde el pasado 9 de septiembre.

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La ministra cuestionó que una persona hubiera recurrido a documentos académicos falsos para acceder a un contrato estatal y señaló que este comportamiento representa una falta de respeto hacia quienes realizan esfuerzos económicos y personales para obtener una formación universitaria.

“Un título académico representa años de estudio, esfuerzo y sacrificios. Hay familias que lo dan todo para que uno de sus hijos pueda llegar a una universidad. Ese esfuerzo merece respeto”, manifestó Benavides.

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De acuerdo con la ministra, la persona involucrada fue desvinculada y el expediente quedó en manos de las autoridades, que deberán determinar si hubo responsabilidades penales por la presunta falsedad de los documentos presentados. Sin embargo, Benavides no reveló la identidad de la persona.

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En su pronunciamiento, la ministra también se refirió al manejo de los recursos públicos destinados a la investigación y al desarrollo científico. Aseguró que estos dineros deben utilizarse exclusivamente para fortalecer el trabajo de los investigadores, generar oportunidades para los jóvenes y buscar soluciones a las necesidades del país.

“La plata de la ciencia es de todos los colombianos. Debe servir para que nuestros investigadores trabajen, para que los jóvenes tengan oportunidades y para encontrar soluciones a los problemas del país. Cada peso merece cuidado”, afirmó.

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Por su parte, el Ministerio de Ciencia señaló que continuará identificando y denunciando posibles irregularidades para garantizar la transparencia en la contratación y el funcionamiento de la entidad.

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