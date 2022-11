Ministro de Salud explica, paso a paso, los cuatro pilares de la ley estatutaria

En Mañanas BLU, aclaró los mitos y verdades de la reforma.

Gaviria apuntó sobre la ley que sienta las bases a la reforma de la salud que pretende cambiar el modelo, “es un esfuerzo para mejorar la calidad y la oportunidad de los servicios”.

Dijo en primer lugar que el control de precios de medicamentos se eleva a categoría constitucional y, en teoría, permitirá establecer el costo de referencia de las medicinas por debajo del nivel internacional. “Queremos frenar el abuso de precios de laboratorios y distribuidores mayoristas”, comentó el ministro.

Divulgó que el Plan Obligatorio de Salud cambia su definición en la ley ordinaria de la salud. Actualmente es una lista en la que se incluyen los medicamentos y tratamientos autorizados para los pacientes. Ahora se especifica que “lo que no está excluido, está incluido”, es decir, no se avalarán procesos que no incluyen técnicas sin evidencia científica, que no se presten en el país y lo meramente estético.

“Se acaba el paseo de la muerte”, manifestó Gaviria sobre la orden de atender sí o sí a pacientes que lleguen a centros hospitalarios sin que tengan que presentar documentación ni afiliaciones.

Sobre el polémico tema de la tutela, el ministro afirmó que ninguna prestadora de servicio podrá negarse a atender a un derecho alegando sostenibilidad fiscal. “Se debe entender que la tutela es intocable”, aseguró.