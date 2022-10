MinJusticia insiste en no renunciar pese a derrota del Gobierno en objeciones a JEP

La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, respondió ante las críticas que surgieron en su contra en el Congreso tras la derrota de las seis objeciones del presidente Iván Duque a la Ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP).



Le puede interesar: Cámara hunde objeciones de Duque a Ley Estatutaria de la JEP



“Los parlamentarios dieron sus opiniones, la idea era esa. Nosotros sabíamos cómo iba a ser la votación porque hace varios días los partidos estaban anunciando que iban a votar por bancadas. Eso fue lo que pasó ayer, no teníamos las mayorías para ganar”, declaró.



“Estoy en este puesto hasta que el presidente quiera. No he pensado en renunciar, sigo trabajando, tengo muchas cosas en camino”, agregó.



Según Borrero, su meta inmediata es sacar adelante la reforma a la justicia.

Escuche esta entrevista:

Publicidad