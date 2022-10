MinJusticia reconoce que decreto de excarcelación no es suficiente y anuncia medidas

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, aseguró en una rueda de prensa virtual que el decreto 546 es solo una de las medidas que tomará su cartera para prevenir el contagio del COVID-19 en las cárceles del país.

Asimismo, dijo que habrá nuevos decretos según el análisis que se haga de la implementación de esta norma para liberar del hacinamiento las cárceles del país.

“Analizaremos cuáles otros delitos que no afecten a la sociedad podríamos incluir en el otro decreto, en este hemos sido un poco cuidadosos para aplicar la medida, pero esa podría ser una segunda solución”, aseguró.

La ministra indicó que este miércoles habrá una reunión entre el Inpec y el Consejo Superior de la Judicatura para armar las listas que serán enviadas a los directores de cárceles del país, que, a su vez, notificarán a los jueces sobre los 4.000 privados de la libertad que saldrán a sus casas.

“Ya estamos analizando otras situaciones paralelas, por ejemplo, el decreto está ordenando también que se haga un estudio rápido en las jurídicas de las 132 cárceles para efectos de determinar cuántas personas se encuentran hoy en día listas para salir libres, pero que por las congestiones no han salido. También analizaremos cuántos están en detención preventiva intramural, pero ya están en la situación de más de dos años y deberían salir en virtud de otras leyes que así lo permiten”, indicó.

Aseguró que sabe que van a tildar el decreto de suave e inocuo, pero que así debían empezar y que se incluyeron las observaciones del fiscal general, Francisco Barbosa, y de otros actores judiciales.

“Yo sé que me van a decir, sé que lo están diciendo, que es un decreto muy suave y muy inocuo frente a la gran problemática que tenemos, pero había que hacerlo de esa manera para ir analizando. Tenemos la intención de que sea lo más rápido posible. Este decreto es una de las tantas medidas que estamos tomando para prevenir el contagio”, señaló.

Por otro lado, la ministra Justicia reconoció que esta medida no es suficiente para frenar los contagios y que no hay manera de garantizar que estos beneficiados no cometan delitos al salir, pero que se trata de presos que ya tenían beneficios y que pueden perderlos si incurren en malas conductas.

En la rueda de prensa virtual, la ministra detalló que este decreto también beneficia a los reclusos en dos casos puntuales: los que deben tener brazalete en prisión domiciliaria, no lo van a tener porque no hay suficientes y los que tenían que pagar una caución, no la van a tener que pagar.