Minsalud: "Lo hubieran podido haber utilizado en la pandemia, no lo hicieron”

En la comisión séptima del Senado se adelantó un debate sobre la situación actual de los predios del Hospital San Juan de Dios de Bogotá, el plan del Gobierno de comprar los predios para restaurar el complejo hospitalario y el conflicto jurídico con la empresa española Copasa por la liquidación del contrato que se pretendía demoler la torre central y construir el Hospital Santa Clara.

Durante su intervención el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la decisión del Gobierno de evitar la demolición señalando que toda la construcción es patrimonio nacional.

“Esto no es Santa Clara, este es un hospital San Juan de Dios, ahí el debate comienza mal, ahí es en donde comienza el debate mal, porque este es el hospital San Juan de Dios, desde el español San Juan de Dios en el 2023, después en el 2008 se convirtió en hospital militar, en 1850 se estableció la escuela de medicina, en 1886 se inaugura el edificio actual, comienzan a construirse hoy, porque el San Juan de Dios no es solamente la torre central, no es solamente el materno infantil, son más de 18 edificios”, sostuvo el ministro.

El funcionario insistió que durante la administración distrital de Gustavo Petro entre 2011 y 2015, de la que él fue secretario, se hicieron todos los esfuerzos para comprar los predios y recuperar varias áreas, incluso asegura se dejaron habilitadas unas zonas de urgencias con la red de oxígeno que podría haber sido usado durante la pandemia de COVID-19 en 2020, pero que la alcaldesa de ese momento, Claudia López, no quiso y prefirió gastarse el dinero en contratar y habilitar un espacio en Corferias que no fue usado.

Publicidad

“Entonces, no es cierto que no pueda funcionar ese edificio y estuvo funcionando, un año y medio, durante el 2019 y parte del 2020. Lo hubieran podido haber utilizado en la pandemia, no lo hicieron, la doctora Claudia prefirió ir a pagar una cantidad de plata en Corferias, que además nunca se utilizó. Hubieran podido utilizarlo porque estaba preparado para atender urgencias. Se había hecho por parte del Gobierno del presidente Petro, hoy presidente Gustavo Petro en ese tiempo alcalde, para poder generar urgencias y atender urgencias en ese sitio. Abandonado posteriormente”, señaló Jaramillo.

El ministro concluyó que están haciendo los esfuerzos para habilitar el centro hospitalario y se dejarán las vigencias futuras para garantizar que la torre central sea recuperado como patrimonio y que pueda entrar en operación en 2028.