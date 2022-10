MinSalud no conoce nada de la nueva asociación de IPS: Alejandro Gaviria

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró a través de un comunicado que desconoce quiénes son los representantes de la nueva asociación de IPS denominada, asociación de IPS Acreedoras del Sistema de Salud Colombiano.

“Nosotros tenemos relación permanente con la sociedad civil, en particular intercambiamos información con asociación colombiana de hospitales y clínicas, conocemos las preocupaciones”, afirmó.

El jefe de la cartera de Salud agregó que “ha surgido la noticia de una nueva organización y tengo que decir de manera clara que no conozco esa información, no sé a quién representa, no sé de dónde vienes así re a los 10 billones de pesos”.

La nueva organización afirma que las EPS le adeudan a las IPS 10 billones de pesos por temas de presentación de servicios de usuarios en todo el país.

“Creo que la interacción del Ministerio con la sociedad civil tiene que basarse en condiciones mínimas de transparencia y de idoneidad técnica de sobre la cifra, no conozco nada, no sé dónde salen las cifras, no sé quiénes son sus miembros entonces no puedo reaccionar a una cifra que se saca la manga y que lo veo más como un mecanismo de presión”, resaltó el funcionario.

La asociación reportó que tenía 150 IPS de las 20 mil que tiene en todo Colombia como miembros.