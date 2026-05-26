MinSalud responde a la Procuraduría y niega participación política de Guillermo Alfonso Jaramillo

El Ministerio de Salud respondió a la investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría General de la Nación contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunta participación en política durante un evento realizado en Coyaima, Tolima.

A través de una carta de cuatro páginas, firmada por el secretario general y director jurídico encargado de la cartera, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, el ministerio aseguró que las declaraciones del funcionario no constituyeron una invitación a votar por ningún candidato o movimiento político.

La controversia surgió luego de que la Procuraduría abriera una investigación disciplinaria por las palabras pronunciadas por Jaramillo el pasado 22 de mayo, cuando afirmó: “Hasta el perro y el gato tienen que salir a votar el próximo 31 de mayo o, si no, nos va a llevar quien nos trajo”.

En la respuesta enviada al Ministerio Público, la cartera de Salud indicó que el ministro únicamente hizo referencia a la importancia de la participación ciudadana en las elecciones y que en ningún momento mencionó campañas, partidos o aspirantes específicos.



El documento también argumenta que promover la participación electoral hace parte de los principios constitucionales y señala que la prohibición para los servidores públicos aplica cuando existe intervención directa en favor o en contra de campañas políticas.

Además, el ministerio sostuvo que Jaramillo no presionó a funcionarios, no difundió propaganda electoral ni ofreció beneficios para influir en el voto, por lo que considera que no hubo una conducta disciplinariamente relevante.

Comunicado de MinSalud Suministrado