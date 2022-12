MinTransporte tiene listo plan de choque para combatir a ilegales

Luego de que se anunciará por parte de Uber de la implementación de un nuevo sistema llamado UberPool para transportar más pasajeros en carros particulares, el ministro aseguró que no se permitirá el transporte ilegal en el país.

"No puede ser que sigamos permitiendo que en la calle, en las zonas urbanas de Colombia, a los ilegales, esas personas que no han sido habilitadas como una empresa de transporte que vayan prestando sin ton ni son un servicio, por eso hemos desplegado un plan de choque, porque no puede ser que nos salgan de buenas a primeras a pintarnos la cara y decirnos que no sólo van hacer carreras en la calle ilegalmente sino que además van a recoger más gente en un solo carro", dijo Rojas.

El ministro señaló que el país sólo está permitido el transporte legal que ha sido habilitado por las autoridades colombianas para transportar pasajeros por lo que las autoridades tomaron las medidas necesarias para combatir medios de transporte ilegales.

"No vamos a permitir que empiecen a hacer sistemas de manejo de transporte que hoy no le permitimos a los que sí son legales, eso no puede estar pasando y no lo permitiremos", agregó Rojas.