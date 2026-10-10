MinVivienda alerta por falsas ofertas de empleo, contratos y acceso a programas

Si alguien lo contacta asegurando que puede conseguirle un contrato, un empleo o acceso preferencial a programas del Ministerio de Vivienda a cambio de dinero, la recomendación es desconfiar y verificar directamente con la entidad.

MinVivienda alertó sobre personas que estarían utilizando el nombre del Ministerio o del ministro Jaime Andrés Beltrán para ofrecer supuestas gestiones, beneficios o intermediaciones que no están autorizadas.

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La entidad aclaró que no cuenta con gestores, tramitadores ni representantes autorizados para ofrecer o negociar contratos y que ni los funcionarios, contratistas, asesores o terceros pueden cobrar por recomendaciones, accesos especiales o trámites en nombre del Ministerio.

También recordó que los procesos de contratación sometidos a la Ley 80 de 1993 se publican a través de SECOP II y que ninguno exige pagos, comisiones, dádivas o contraprestaciones por fuera de los procedimientos oficiales.



Por eso, una de las principales señales de alerta es que una persona solicite dinero a cambio de acelerar un trámite, garantizar un contrato, conseguir un empleo o facilitar el acceso a recursos y programas públicos.

En caso de recibir este tipo de ofrecimientos, el Ministerio recomienda no realizar pagos, conservar mensajes, documentos, números telefónicos y cualquier otro soporte que pueda servir como evidencia, y presentar el reporte ante la entidad.

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Las denuncias pueden realizarse mediante el formulario disponible en la página oficial de MinVivienda o a través del correo denunciascorrupcion@minvivienda.gov.co. Los casos reportados podrán ser puestos en conocimiento de las autoridades para establecer posibles responsabilidades penales, disciplinarias o administrativas.