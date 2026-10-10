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Blu Radio  / Nación  / Colombia avanza en la búsqueda de cobre: firman dos nuevos contratos de exploración minera

Colombia avanza en la búsqueda de cobre: firman dos nuevos contratos de exploración minera

La Agencia Nacional de Minería continúa con la adjudicación de áreas estratégicas para buscar minerales en el país. Dos nuevos contratos hacen parte de un proceso que comenzó a finales de 2025.

Minería referencia
Minería referencia
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

Colombia continúa dando pasos para ampliar la exploración de minerales estratégicos, especialmente el cobre, un recurso utilizado en redes eléctricas, equipos electrónicos y tecnologías relacionadas con la transición energética.

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En medio de ese proceso, el grupo OPG, encabezado por OP Gold Capital, suscribió este viernes 9 de octubre dos nuevos contratos con la Agencia Nacional de Minería (ANM), tras completar las etapas de selección y adjudicación establecidas por la autoridad.

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Los acuerdos corresponden a la Ronda Minera de Cobre, una iniciativa pública que busca promover la exploración de áreas con potencial de cobre, oro y otros minerales, mediante procesos de selección de empresas interesadas en desarrollar proyectos mineros.

¿Dónde se realizarán las nuevas exploraciones de cobre en Colombia?

Los contratos firmados por OP Gold Capital corresponden a los bloques 2 y 3, ubicados en los municipios de San Diego y La Paz, en el departamento del Cesar.

La adjudicación se realizó después de que la compañía cumpliera la etapa de habilitación exigida por la autoridad minera y presentara sus propuestas durante el primer semestre del año.

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La oferta correspondiente al bloque 2 fue radicada el 18 de junio de 2026, mientras que la del bloque 3 se presentó el 10 de julio. Posteriormente, ambas fueron sometidas a los procedimientos de evaluación establecidos para la ronda minera.

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De acuerdo con el comunicado de la empresa, los contratos representan un avance en sus planes de exploración y en el desarrollo de proyectos sujetos a las exigencias técnicas, ambientales, sociales y regulatorias del país.

¿En qué consiste la Ronda Minera de Cobre en Colombia?

La iniciativa fue lanzada oficialmente por la ANM el 15 de diciembre de 2025, cuando se presentó una oferta inicial de 14 Áreas Estratégicas Mineras en distintos puntos del territorio nacional.

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El proceso contempla varias etapas, entre ellas la identificación de zonas con potencial mineral, la habilitación de las empresas interesadas, la presentación de ofertas y su posterior evaluación.

La firma de los nuevos contratos forma parte de una jornada más amplia en la que la ANM suscribió nueve acuerdos especiales relacionados con cobre, oro, minerales polimetálicos y fosfatos.

Según la autoridad minera, estos nueve contratos contemplan inversiones proyectadas cercanas a $54.000 millones para actividades de exploración en áreas de Cesar, Antioquia, La Guajira, Tolima y Huila.

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