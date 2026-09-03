Sector minero ve buenos vientos en Gobierno De La Espriella: pide atacar minería ilegal

En el marco del Congreso Nacional de Minería celebrado en Cartagena, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), envió un mensaje de optimismo frente a la hoja de ruta planteada por el Gobierno de De La Espriella. Según el dirigente gremial, el sector atraviesa un momento clave para revertir las cifras negativas registradas en los últimos años, periodo en el que el Producto Interno Bruto minero cayó un 18% y la inversión extranjera directa se contrajo un 88%.

Nariño destacó que la actual administración ha mostrado una disposición favorable hacia la inversión privada, lo cual, sumado a la demanda global de minerales, genera un escenario de oportunidad. El gremio espera que esta coyuntura permita no solo dinamizar la economía, sino también consolidar a Colombia como un actor relevante en la geopolítica de minerales estratégicos.

Tenemos la convicción de que tenemos que trabajar decididamente para revertir esas cifras y traer inversión al país, inversión que se traduzca en empleo, en oportunidades, que ese es el objetivo último de todo esto, afirmó el presidente de la ACM.

Seguridad y lucha contra la minería criminal

Uno de los puntos centrales del discurso del sector minero es el fortalecimiento de la seguridad en los territorios. Nariño reconoció que las empresas han sentido un cambio positivo en la disposición de la Fuerza Pública desde el inicio del nuevo gobierno, subrayando que la celeridad en la atención de las alertas de seguridad es vital para el desarrollo de los proyectos.



En cuanto a la minería ilegal, el dirigente fue enfático al calificar la extracción ilícita como uno de los mayores crímenes ambientales y sociales del país. Nariño señaló que la destrucción de ríos y parques naturales, muchas veces a manos de grupos armados, le roba a la nación recursos significativos en materia de regalías y empleo formal.

El mayor crimen ambiental que hoy tiene el país es la extracción ilícita de minerales y es uno de los principales factores de degradación social en muchos municipios del territorio. Nosotros los colombianos no podemos seguir permitiendo que eso esté pasando, advirtió.

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El potencial del cobre y la meta de exploración

El sector minero tiene puestas sus esperanzas en el cobre, mineral que, según Nariño, cuenta con el mayor potencial en Colombia debido a la creciente demanda mundial para la transición energética. Con inversiones proyectadas cercanas a los 4.700 millones de dólares para los próximos años, el país busca posicionarse como un referente regional.

Antioquia, Chocó y Córdoba se perfilan como los departamentos con los yacimientos más importantes. Nariño insistió en que el país debe adoptar un mantra para los próximos años: explorar, explorar y explorar. El directivo recordó que el 97% del territorio nacional aún está sin exploración y sin otorgamiento de títulos, una brecha que representa un riesgo, pero también una oportunidad de crecimiento fiscal.

Si nosotros hacemos bien la tarea, traemos esos 4.700 millones de dólares para construir nuevas minas, podemos generar ese seguro de vida, esos ingresos fiscales estables por 20 años hacia adelante, explicó el gremialista, quien proyecta que los aportes del sector podrían ascender de 5 billones de pesos anuales a cerca de 12 billones para el año 2030.

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Reforma a las consultas previas

El dirigente gremial abordó la preocupación generalizada por la lentitud y los costos de las consultas previas, un factor que ha generado dificultades en sectores como el de hidrocarburos. Nariño respaldó la propuesta gubernamental de realizar procesos simultáneos, donde los trámites de licencias ambientales y las consultas con comunidades avancen en paralelo para acortar tiempos sin sacrificar garantías constitucionales.

El sector privado lo que busca son tiempos claros, que no es mucho que pedir, son tiempos, certezas, claridad en el proceso. El mundo está avanzando en temas mineros en poder sacar una regulación que permita avanzar de manera simultánea, concluyó Nariño, abogando por un diálogo técnico y transparente que garantice la viabilidad de los proyectos de infraestructura minera en el país.