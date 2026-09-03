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Blu Radio  / Economía  / “El país debe recortar gastos, no solo subir impuestos”: Centro Democrático por crisis fiscal

“El país debe recortar gastos, no solo subir impuestos”: Centro Democrático por crisis fiscal

Para el senador Meisel, la ausencia de las cabezas de las carteras ministeriales en el Congreso impide avanzar de forma transparente en las discusiones presupuestales.

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Congreso de Colombia.
Foto: EFE.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 3 de sept, 2026

El debate del Presupuesto General de la Nación ha entrado en una fase de alta tensión legislativa tras levantarse la sesión en las comisiones económicas debido a la inasistencia de los ministros del despacho.

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El senador Carlos Meisel, integrante de la Comisión Cuarta del Senado por el partido Centro Democrático, calificó este episodio como una "falta de comunicación" y un "error todavía subsanable", pero insistió en que el Ejecutivo debe asumir con total seriedad la defensa de un proyecto complejo en medio de un panorama fiscal sumamente retador.

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Ausencia de ministros y el deber de "dar la cara"

Para el senador Meisel, la ausencia de las cabezas de las carteras ministeriales en el Congreso impide avanzar de forma transparente en las discusiones presupuestales.

El legislador fue enfático al señalar la urgencia de su asistencia presencial en las comisiones: "en medio de una crisis fiscal tan grande como la que tiene el país y usted que está pidiendo unos recursos, recursos que son finitos y en estos momentos escasos, usted tiene que dar la cara no solamente al Congreso, al país y explicar para qué quiere los recursos...".

dinero colombia.jpg
Dinero Colombia.
Foto: archivo Blu Radio.

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El congresista ilustró la descoordinación del gabinete mencionando la actuación del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien se ausentó de la comisión económica argumentando que estaba en la Comisión Séptima del Senado.

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Meisel criticó esta postura argumentando que "el ministro de vivienda ayer va a un debate de control político en la Comisión Séptima... y le pide 4 billones de pesos del presupuesto a la Comisión Séptima, que no es la que aprueba el presupuesto, y a la que aprueba el presupuesto se ausentó con la excusa válida de que estaba en la comisión séptima".

Ante esto, propuso flexibilidad legislativa para escuchar a otros ministros que sí puedan asistir, instando respetuosamente al Gobierno a "mejorar esa coordinación, nada más y echemos para adelante porque este país necesita muchas cosas y hay poquita plata y muchas necesidades".

La incertidumbre sobre el financiamiento de los gastos de 2027

Una de las principales preocupaciones de la oposición radica en la viabilidad financiera de la propuesta del Ejecutivo. Meisel calificó el proyecto como un presupuesto "difícil" donde el Gobierno sincera los gastos para el 2027, pero alertó sobre la ausencia de fuentes claras de financiamiento.

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"Es difícil porque no se ven los ingresos para cubrir esos gastos y eso también hay que decírselo al gobierno con total claridad y es que nos preocupa mucho la la proyección del aumento, por ejemplo, de 109 billones de pesos en recursos de capital...".

No obstante, Meisel reconoció de manera positiva que la administración esté evaluando un plan de reducción de gastos en lugar de recurrir exclusivamente a la vía impositiva. "Este país se ha venido malacostumbrando a que en todos los déficit... cada vez que hay un déficit se mira solamente en la partida de ingresos para aumentar los impuestos", explicó, señalando que la oposición espera con expectativa el plan de recorte del Gobierno para nivelar el déficit paulatinamente en el cuatrienio.

Una relación institucional frente al "trato clientelista"

Al ser consultado sobre las supuestas tensiones entre el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y varios congresistas de las comisiones económicas, Meisel desestimó la necesidad de mantener un vínculo personal estrecho.

"A mí no me interesa tener una buena relación personal con Miguel Gómez, lo que me interesa es ayudarlo porque este país no está para titubeos y lo que me interesa es que les vaya bien...".

El senador abogó por relaciones transparentes e institucionales, afirmando que "entre más público sean las relaciones, más le conviene primero a la lucha de la corrupción y ese trato clientelista".

Escuche aquí la entrevista:

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