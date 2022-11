Montealegre no estaba cuando se transmitió mensaje de Iván Márquez: Lozano

El director del Semanario VOZ y vocero de Marcha Patriótica, Carlos Lozano, aseguró que está “muy tergiversado” por parte de los uribistas el video en el que aparece el fiscal Eduardo Montealegre junto con Piedad Córdoba en una reunión de Poder Ciudadano, en donde además se transmitió un video del jefe de la delegación de paz de las Farc, alias ‘Iván Márquez’.

“En el video ponen como si fuera un delito al reproducir las palabras de Eduardo Montealegre en la cual se refiere a mí, pero no se refieren a los planteamientos de fondo que presentó”, dijo Lozano.

Según manifestó Lozano a Blu Radio, “el fiscal Montealegre no estaba cuanto se transmitió el mensaje de Iván Márquez”, aunque advirtió que no se necesitaba permiso de él para mostrarlo durante el congreso político.

“El mensaje existe pero no fue presentado en el marco del panel académico, fue presentado en el marco del congreso del partido, estoy seguro que a él no le consultaron, no tendrían por qué consultarle si podían pasar un mensaje de Iván Márquez”, agregó.

Lozano explicó que se trató de “un acto académico sobre el tema de justicia transicional”, al cual fue invitado el fiscal Montealegre, a quien, agregó, conoce desde la infancia.

“Tengo una relación de amistad familiar porque ellos eran vecinos en el barrio La Pola de Ibagué, fuimos amigos del barrio, inclusive yo era muy amigo del hermano del fiscal”, finalizó.