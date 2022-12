Movilidad Medellín denunciará a implicados en caso de “ud. no sabe quién soy yo”

El secretario de Movilidad de Medellín, Ómar Hoyos, rechazó el comportamiento de Carlos Germán Bermúdez y su hija, Melisa Bermúdez, esta última acusada de agredir física y verbalmente a varios agentes de tránsito de la capital de Antioquia.



Según Hoyos, la pareja se molestó cuando unos agentes de tránsito los retuvieron, luego de ser acusados por un taxista de ser los responsables de un leve accidente de tránsito y seguir su camino. (Lea también: Video: Mujer protagoniza nuevo caso de “usted no sabe quién soy yo” en Medellín )



El secretario contó que de Carlos Germán Bermúdez se negó a realizarse una prueba de alcoholemia argumentando ser abogado de la Gobernación de Antioquia.



“Los agentes le solicitan al señor que muestre su documento, el señor tiene la licencia vencida desde 2003, el señor no acepta que le hagan la prueba de embriaguez, no se somete a la prueba de embriaguez manifestando que él es abogado de la Gobernación de Antioquia”, narró. (Lea también: Nuevo caso de "usted no sabe quién soy yo" salpica a hermano del gral. Palomino )



Sobre la actitud agresiva de la joven Melisa, el secretario Hoyos dijo que en el video se ve cuando agrede a al menos dos uniformados, pero previamente ya había actuado similar con otro.



Es por eso que este martes se pondrá la denuncia en la Fiscalía “y procederemos con nuestro inspector de tránsito a la sanción en esta materia”. (Lea también: Otro funcionario público acude al famoso ‘usted no sabe quién soy yo’ )



Carlos Germán Bermúdez, el padre de Melisa, era abogado asistente de la Dirección comercial de la Secretaría de Servicios del departamento de Antioquia, es decir, sí fue funcionario de la Gobernación, pero en el año 1994.



Puede ver el video aquí .