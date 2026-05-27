Mujer en Neiva permanece en UCI tras brutal ataque de su expareja

Conmoción ha generado en Neiva el brutal ataque del que fue víctima Wendy Sepúlveda Narváez, una joven de 25 años que, según el reporte preliminar de las autoridades, habría sido rociada con gasolina y posteriormente incendiada por su expareja sentimental.

La mujer sufrió quemaduras en más del 80 % de su cuerpo y permanece en estado crítico en el Hospital Universitario de Neiva, donde recibe atención médica especializada.

“Los hechos se habrían presentado en el barrio Obrero, comuna 7 de esta ciudad. De acuerdo con la información preliminar, la víctima presuntamente fue atacada por su expareja sentimental, quien, según las versiones iniciales, le habría rociado gasolina en su cuerpo y luego de prenderle fuego, habría huido en una motocicleta”, informó el coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

Tras lo ocurrido, las autoridades activaron un plan candado que permitió la captura del presunto agresor, conocido con el alias de 'El Mudo', quien, según se conoció, habría salido hace pocos días de prisión luego de cumplir una condena por tentativa de homicidio.



“La Policía Nacional dispuso de un equipo especializado de Policía Judicial, inteligencia y todas las capacidades de la Metropolitana para lograr junto con la información de la comunidad qué el sujeto se entregará voluntariamente y trasladado de inmediato a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación”, indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

El caso ha generado rechazo entre las autoridades locales y departamentales. Desde la Alcaldía de Neiva, se informó que se activaron las rutas institucionales de atención y acompañamiento para la víctima y su familia.

“La Alcaldía de Neiva rechaza contundentemente este grave y repudiable hecho violento ocurrido en el barrio Obrero. Expresamos nuestra solidaridad con la familia de la víctima y reiteramos el compromiso de acompañar el proceso para que este hecho no quede impune”, señaló Clara Eugenia Peña, secretaria de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social.

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Por su parte, la secretaria de la Mujer, Familia e Inclusión Social del Huila, Natalia Alejandra Ortiz Valderrama, pidió celeridad en las investigaciones y justicia para la joven agredida.

“Desde el gobierno departamental expresamos toda nuestra solidaridad con la víctima, con su familia y con sus seres queridos en este difícil momento, al tiempo que elevamos un llamado urgente a las autoridades competentes para que este hecho sea esclarecido con celeridad y se aplique todo el peso de la ley contra el responsable”, manifestó la funcionaria.