Mujer golpeada por ‘Bolillo’ Gómez rompe su silencio

La mujer que fue golpeada por Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez en agosto de 2011 rompió su silencio para aclarar lo que erróneamente se ha dicho sobre el escandaloso episodio en que se vio envuelto el entonces director técnico de la Selección Colombia, y que conllevó a que el entrenador renunciara a su cargo.

Se trata de Isabel Fernanda del RÍo, quien afirmó en entrevista con el diario El Espectador que conoció a ‘El Bolillo’ hace más de 12 años y que en un principio no quería nada con Hernán Darío porque ambos tenían pareja.

Tras el escándalo, esta es la primera vez que Isabel habla con un medio de comunicación para dar a conocer su versión de los hechos, además de desmentir algunos detalles erróneos sobre el incidente.

Lo primero que aclara Isabel es que su relación con Hernán Darío data de hace más de una década y como fruto de la misma tuvo un hijo extramatrimonial.

Según cuenta, durante el embarazo, Gómez “se portó muy mal”, y cuando “nació Emiliano el 13 de agosto de 2009, Hernán estuvo pendiente, además, incluso embarazada, tuvimos algunos encuentros sexuales”.

Finalmente, en cuanto a la golpiza que recibió en el bar El Bembe, ubicado en el centro de Bogotá, afirma que recibió "5 puños" pero sólo al terminar, cuando logró soltarse, "me percaté de que me estaban pegando, yo nunca sentí dolor. Yo pensé “me cascó”; ya entonces llevábamos 12 años de relación aproximadamente, apareció entonces otro tipo furioso y yo le dije “vámonos”. Apareció un taxi, nos montamos, Hernán me miró y me dijo: “me tiré mi vida, Isabel”.

