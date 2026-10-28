Mujeres rurales dedican 14 horas al día al cuidado y solo el 5,5 % participa en políticas públicas

Las mujeres rurales en Colombia enfrentan barreras que van más allá de la generación de ingresos. La falta de capacidad de ahorro, las dificultades para acceder a infraestructura productiva y la limitada participación en decisiones públicas son algunas de las brechas identificadas por la Alianza Mujeres Rurales, que presentó los resultados de un ejercicio piloto de caracterización de 127 mujeres vinculadas a programas de sus organizaciones integrantes.

Uno de los hallazgos está relacionado con el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Según el estudio, las mujeres caracterizadas dedican, en promedio, 14 horas diarias a estas labores, mientras que apenas el 17,6 % cuenta con sistemas o apoyos comunitarios para realizarlas. Esta carga limita el tiempo disponible para actividades productivas y procesos de formación.

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En materia económica, el 98,4 % de las participantes genera ingresos propios. Sin embargo, solo el 32,4 % logró aumentarlos durante el último año y el 27,9 % tiene capacidad de ahorro para responder ante una emergencia. Estas cifras muestran que, aunque percibir ingresos es un primer paso hacia la autonomía económica, no necesariamente garantiza estabilidad financiera.

Las dificultades también se reflejan en las condiciones para desarrollar actividades agrícolas. El 71,8 % de las mujeres caracterizadas no cuenta con un sistema de riego adecuado y el 68,2 % carece de maquinaria agrícola. Además, la Alianza identificó obstáculos para formalizar la propiedad de la tierra, especialmente cuando la posesión es compartida.



En cuanto a la participación comunitaria, el panorama presenta un contraste, ya que el 79,8 % de las mujeres hace parte activa de organizaciones y el 67,3 % ejerce funciones de liderazgo local. No obstante, apenas el 5,5 % logra incidir en espacios de diseño o seguimiento de políticas públicas, donde se toman decisiones que afectan a sus comunidades y territorios.

Los resultados corresponden a una medición piloto realizada por la Alianza Mujeres Rurales, integrada por la Fundación Alpina, la Fundación Aurelio Llano Posada, la Fundación WWB Colombia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Colombia). “Cuando las mujeres rurales acceden a oportunidades reales de liderazgo y producción, todo el campo colombiano se transforma”, afirmó Camila Aguilar, directora ejecutiva de la Fundación Alpina.